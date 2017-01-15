|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|11
|25
|2
|ОМОН-Эстет
|11
|21
|3
|Химик-АВГУСТ
|11
|20
|4
|ГАИ-Green-Go
|11
|19
|5
|Волга
|10
|18
|6
|ЧГПУ
|12
|14
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|12
|13
|8
|Красный Октябрь
|12
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|7
|21
|2
|Гранит
|7
|18
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|7
|16
|4
|Комплект21
|7
|13
|5
|Спецподразделение
|7
|12
|6
|Пенсионный фонд
|7
|10
|7
|Дина-Старые Урмары
|7
|8
|8
|Элфорт-Атлетико
|8
|7
|9
|Романа
|6
|6
|10
|Бурилы-Чайка
|6
|3
|11
|Факел
|7
|3
|12
|БоМиК
|6
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|4
|12
|2
|Крылья
|4
|10
|3
|Динамо
|4
|9
|4
|Фемида
|4
|7
|5
|Молочный двор
|5
|7
|6
|Заря-ЭКРА
|4
|6
|7
|Сталь
|4
|3
|8
|Ирбис
|4
|3
|9
|Тайфун-ДМБ
|4
|1
|10
|Союз
|3
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|15 (1)
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|14 (1)
|Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары
|10
|Иванов Олег ()
// Фемида
|9
Мини-футбол. Результаты игр 14-15 января
Высший дивизион. 12 тур. ЧГПУ – «Красный Октябрь» – 5:3, «Спутник-ДЮСШ №1» – «ОМОН-Эстет» – 1:5, «Волга» – «Химик-Август» – 13:1, «ГАИ-Green-Go» – «Динамо» – 4:4.
Первый дивизион. 9 тур. «Бурилы-Чайка» – «Пенсионный фонд» – 3:7, «Романа» – «Дина-Старые Урмары» – 4:4, «Спецподразделение МВД» – «Гранит» – 3:4. 3 тур (перенесенная игра). «Элфорт-Атлетико» – «Спецподразделение МВД» – 4:5. 9 тур. «Факел» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – ?:?, «БоМиК» – «Комплект21» – ?:?, «Элфорт-Атлетико» – «Канмаш-Лидер» – 3:7.
Ветераны. 5 тур. «Сталь» – «Крылья» – 0:3, «Союз» – «Тайфун-ДМБ-Шемурша» – 0:3, «Ирбис» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 1:10, «Динамо» – «Союз» – 4:0, «Заря-Экра» – «Фемида» – 3:4.
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 135
- Дата: 15-01-2017
|