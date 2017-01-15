Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 11 25
2 ОМОН-Эстет 11 21
3 Химик-АВГУСТ 11 20
4 ГАИ-Green-Go 11 19
5 Волга 10 18
6 ЧГПУ 12 14
7 Спутник-ДЮСШ №1 12 13
8 Красный Октябрь 12 0
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 7 21
2 Гранит 7 18
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 7 16
4 Комплект21 7 13
5 Спецподразделение 7 12
6 Пенсионный фонд 7 10
7 Дина-Старые Урмары 7 8
8 Элфорт-Атлетико 8 7
9 Романа 6 6
10 Бурилы-Чайка 6 3
11 Факел 7 3
12 БоМиК 6 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 4 12
2 Крылья 4 10
3 Динамо 4 9
4 Фемида 4 7
5 Молочный двор 5 7
6 Заря-ЭКРА 4 6
7 Сталь 4 3
8 Ирбис 4 3
9 Тайфун-ДМБ 4 1
10 Союз 3 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		15 (1)
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		14 (1)
Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары 		10
Иванов Олег ()
// Фемида 		9

Мини-футбол. Результаты игр 14-15 января

Высший дивизион12 тур. ЧГПУ – «Красный Октябрь» – 5:3, «Спутник-ДЮСШ №1» – «ОМОН-Эстет» – 1:5, «Волга» – «Химик-Август» – 13:1, «ГАИ-Green-Go» – «Динамо» – 4:4.

 

Первый дивизион. 9 тур. «Бурилы-Чайка» – «Пенсионный фонд» – 3:7, «Романа» – «Дина-Старые Урмары» – 4:4, «Спецподразделение МВД» – «Гранит» – 3:4. 3 тур (перенесенная игра). «Элфорт-Атлетико» – «Спецподразделение МВД» – 4:5. 9 тур. «Факел» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – ?:?, «БоМиК» – «Комплект21» – ?:?, «Элфорт-Атлетико» – «Канмаш-Лидер» – 3:7.

 

Ветераны. 5 тур. «Сталь» – «Крылья» – 0:3, «Союз» – «Тайфун-ДМБ-Шемурша» – 0:3, «Ирбис» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 1:10, «Динамо» – «Союз» – 4:0, «Заря-Экра» – «Фемида» – 3:4.

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