Перенесенные игры. Первый дивизион

ВНИМАНИЕ! Перенесенные игры 3 тура в первом дивизионе состоятся в "Центре развития маунтинбайка" (Московский проспект, 38В) не 12 января, а 19 января (четверг)

17:00 «Элфорт-Атлетико» - «Спецподразделение МВД»

18:00 «БоМиК» - «Романа»

19:00 «Бурилы-Чайка» - «Факел»