|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|11
|25
|2
|Химик-АВГУСТ
|11
|20
|3
|ГАИ-Green-Go
|11
|19
|4
|ОМОН-Эстет
|10
|18
|5
|Волга
|10
|18
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|11
|13
|7
|ЧГПУ
|11
|11
|8
|Красный Октябрь
|11
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|7
|21
|2
|Гранит
|7
|18
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|7
|16
|4
|Комплект21
|7
|13
|5
|Пенсионный фонд
|7
|10
|6
|Спецподразделение
|6
|9
|7
|Дина-Старые Урмары
|7
|8
|8
|Элфорт-Атлетико
|7
|7
|9
|Романа
|6
|6
|10
|Бурилы-Чайка
|6
|3
|11
|Факел
|7
|3
|12
|БоМиК
|6
|3
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|4
|12
|2
|Крылья
|4
|10
|3
|Динамо
|4
|9
|4
|Фемида
|4
|7
|5
|Молочный двор
|5
|7
|6
|Заря-ЭКРА
|4
|6
|7
|Сталь
|4
|3
|8
|Ирбис
|4
|3
|9
|Тайфун-ДМБ
|4
|1
|10
|Союз
|3
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|13
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|10
Перенесенные игры. Первый дивизион
ВНИМАНИЕ! Перенесенные игры 3 тура в первом дивизионе состоятся в "Центре развития маунтинбайка" (Московский проспект, 38В) не 12 января, а 19 января (четверг)
17:00 «Элфорт-Атлетико» - «Спецподразделение МВД»
18:00 «БоМиК» - «Романа»
19:00 «Бурилы-Чайка» - «Факел»
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 121
- Дата: 10-01-2017
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