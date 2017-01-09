Мини-футбол в школы - 2017. Время и место проведения

Время и место проведения финальных игр предварительного этапа общероссийского проекта "Мини-футбол в школы" в 2017 году: 16 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2003-2004 г.р. 17 января - г.Ядрин. ФСК "Засурье" - Мальчики 2005-2006 г.р. 18 января - г. Чебоксары. ФСК "Восток" (Текстильмаш) - Мальчики 1999-2000 г.р. 19 января - п. Ибреси - Мальчики 2001-02 г.р. 23 января - п.Ибреси - Девочки 1999-2000 г.р., 2003-2004 г.р. 24 января - г.Шумерля - Девочки 2001-2002 г.р., 2005-2006 г.р. Начало игр - в 10:00. Просьба представителям команд-участниц отзвониться к Алексееву И.Р. (36-09-09, +79674700909) и сообщить об участии/приезде на турнир.