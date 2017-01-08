Мини-футбол. Результаты игр 7-8 января

|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|11
|25
|2
|Химик-АВГУСТ
|11
|20
|3
|ГАИ-Green-Go
|11
|19
|4
|ОМОН-Эстет
|10
|18
|5
|Волга
|10
|18
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|11
|13
|7
|ЧГПУ
|11
|11
|8
|Красный Октябрь
|11
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|5
|15
|2
|Гранит
|5
|12
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|5
|10
|4
|Комплект21
|5
|10
|5
|Элфорт-Атлетико
|5
|10
|6
|Спецподразделение
|4
|6
|7
|Романа
|4
|6
|8
|Дина-Старые Урмары
|5
|5
|9
|Пенсионный фонд
|5
|4
|10
|Факел
|5
|3
|11
|БоМиК
|4
|3
|12
|Бурилы-Чайка
|4
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|4
|12
|2
|Крылья
|4
|10
|3
|Динамо
|4
|9
|4
|Фемида
|4
|7
|5
|Молочный двор
|5
|7
|6
|Заря-ЭКРА
|4
|6
|7
|Сталь
|4
|3
|8
|Ирбис
|4
|3
|9
|Тайфун-ДМБ
|4
|1
|10
|Союз
|3
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|13
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|10
Высший дивизион. 11 тур. «ОМОН-Эстет» – «Волга» – перенос, «Химик-Август» – «ГАИ-Green-Go» – 4:5, «Динамо» – ЧГПУ – 3:4, «Красный Октябрь» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 2:5.
Первый дивизион. 8 тур. «Канмаш-Лидер» – «Спецподразделение МВД» – 7:1, «Гранит» – «Романа» – 6:3, «Дина-Старые Урмары» – «Факел» – ?:?, «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Бурилы-Чайка» – ?:?, «Пенсионный фонд» – «БоМиК» – 5:1, «Комплект21» – «Элфорт-Атлетико» – 4:2.
Второй дивизион. 4 тур. ФК «Атлашево» – «Вурнарские сувары» – 5:0*, «Звезда-ИЗВА» – «Рать» – 6:3, «Вагонник» – «Букет Чувашии» – 4:7, ФК «Чурачики» – «Альянс» – 5:0*, «Интер» – «Конструктив-НХМТ» – 5:0*, «VIVA-ветераны» – «Кубня» – 1:7, «Ирбис» – «Бриллиант» – 4:3, «Водник» – «Трактор» – 2:2, «Крылья» – «Кадыкова» – 4:2, «Динамика» – ЧТСиГХ – 0:5, «Барселона» – «Энергия» – 4:5, ФК «Моргауши» – «VIVA-Сувары» – 4:0, «ЧТТСТ-Шоркино» – «Эткер-52» – 0:10, «Бокс» – «Знамя» – 5:0*, «Инсайт» – «Стандарт» – 4:5, «Яхтинг» – «Спектр» – 0:5*, «Рябинка» – «Феникс» – 4:4, «СК Воля» – «ЧФ-98» – 9:6, «Актив» – «Спарта» – 5:0*. 1 тур (перенесенная игра). «Инсайт» – «ЧТТиСТ-Шоркино» – 7:3.
Ветераны. 4 тур. «Динамо» – «Сталь» – 3:1, «Молочный двор» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 2:9, «Крылья» – «Ирбис» – 7:1, «Тайфун-ДБМ-Шумерля» – «Заря-Экра» – 1:3, «Фемида» – «Союз» – 3:1.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 586
- Дата: 08-01-2017
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