Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 11 25
2 Химик-АВГУСТ 11 20
3 ГАИ-Green-Go 11 19
4 ОМОН-Эстет 10 18
5 Волга 10 18
6 Спутник-ДЮСШ №1 11 13
7 ЧГПУ 11 11
8 Красный Октябрь 11 0
турнирная таблица
календарь и результаты
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 5 15
2 Гранит 5 12
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 5 10
4 Комплект21 5 10
5 Элфорт-Атлетико 5 10
6 Спецподразделение 4 6
7 Романа 4 6
8 Дина-Старые Урмары 5 5
9 Пенсионный фонд 5 4
10 Факел 5 3
11 БоМиК 4 3
12 Бурилы-Чайка 4 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 4 12
2 Крылья 4 10
3 Динамо 4 9
4 Фемида 4 7
5 Молочный двор 5 7
6 Заря-ЭКРА 4 6
7 Сталь 4 3
8 Ирбис 4 3
9 Тайфун-ДМБ 4 1
10 Союз 3 0
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календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		13
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		10

Мини-футбол. Результаты игр 7-8 января

Высший дивизион. 11 тур. «ОМОН-Эстет» – «Волга» – перенос, «Химик-Август» – «ГАИ-Green-Go» – 4:5, «Динамо» – ЧГПУ – 3:4, «Красный Октябрь» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 2:5.

 

Первый дивизион. 8 тур. «Канмаш-Лидер» – «Спецподразделение МВД» – 7:1, «Гранит» – «Романа» – 6:3, «Дина-Старые Урмары» – «Факел» – ?:?, «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Бурилы-Чайка» – ?:?, «Пенсионный фонд» – «БоМиК» – 5:1, «Комплект21» – «Элфорт-Атлетико» – 4:2.

 

Второй дивизион. 4 тур. ФК «Атлашево» – «Вурнарские сувары» – 5:0*, «Звезда-ИЗВА» – «Рать» – 6:3, «Вагонник» – «Букет Чувашии» – 4:7, ФК «Чурачики» – «Альянс» – 5:0*, «Интер» – «Конструктив-НХМТ» – 5:0*, «VIVA-ветераны» – «Кубня» – 1:7, «Ирбис» – «Бриллиант» – 4:3, «Водник» – «Трактор» – 2:2, «Крылья» – «Кадыкова» – 4:2, «Динамика» – ЧТСиГХ – 0:5, «Барселона» – «Энергия» – 4:5, ФК «Моргауши» – «VIVA-Сувары» – 4:0, «ЧТТСТ-Шоркино» – «Эткер-52» – 0:10, «Бокс» – «Знамя» – 5:0*, «Инсайт» – «Стандарт» – 4:5, «Яхтинг» – «Спектр» – 0:5*, «Рябинка» – «Феникс» – 4:4, «СК Воля» – «ЧФ-98» – 9:6, «Актив» – «Спарта» – 5:0*. 1 тур (перенесенная игра). «Инсайт» – «ЧТТиСТ-Шоркино» – 7:3.

 

Ветераны. 4 тур. «Динамо» – «Сталь» – 3:1, «Молочный двор» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 2:9, «Крылья» – «Ирбис» – 7:1, «Тайфун-ДБМ-Шумерля» – «Заря-Экра» – 1:3, «Фемида» – «Союз» – 3:1.

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