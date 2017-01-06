Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 10 25
2 Химик-АВГУСТ 10 20
3 ОМОН-Эстет 10 18
4 Волга 10 18
5 ГАИ-Green-Go 10 16
6 Спутник-ДЮСШ №1 10 10
7 ЧГПУ 10 8
8 Красный Октябрь 10 0
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календарь и результаты
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 5 15
2 Гранит 5 12
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 5 10
4 Комплект21 5 10
5 Элфорт-Атлетико 5 10
6 Спецподразделение 4 6
7 Романа 4 6
8 Дина-Старые Урмары 5 5
9 Пенсионный фонд 5 4
10 Факел 5 3
11 БоМиК 4 3
12 Бурилы-Чайка 4 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 3 9
2 Крылья 3 7
3 Молочный двор 4 7
4 Динамо 3 6
5 Фемида 3 4
6 Сталь 3 3
7 Ирбис 3 3
8 Заря-ЭКРА 3 3
9 Тайфун-ДМБ 3 1
10 Союз 2 0
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Алексеев Олег (1969)
// Крылья 		9

Мини-футбол. Результаты игр 5-6 января

Высший дивизион. 10 тур. «Красный Октябрь» – «ОМОН-Эстет» – 0:14, «Спутник-ДЮСШ №1» – «Динамо» – 0:8, ЧГПУ – «Химик-Август» – 3:7, «ГАИ-Green-Go» – «Волга» – 1:4.

 

Первый дивизион. 7 тур. «Комплект21» – «Канмаш-Лидер» – 3:7, «Элфорт-Атлетико» – «Пенсионный фонд» – 5:6, «БоМиК» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – ?:?, «Бурилы-Чайка» – «Дина-Старые Урмары» – ?:?, «Факел» – «Гранит» – 1:4, «Романа» – «Спецподразделение МВД» – 1:3.

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