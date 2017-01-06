|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|10
|25
|2
|Химик-АВГУСТ
|10
|20
|3
|ОМОН-Эстет
|10
|18
|4
|Волга
|10
|18
|5
|ГАИ-Green-Go
|10
|16
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|10
|10
|7
|ЧГПУ
|10
|8
|8
|Красный Октябрь
|10
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|5
|15
|2
|Гранит
|5
|12
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|5
|10
|4
|Комплект21
|5
|10
|5
|Элфорт-Атлетико
|5
|10
|6
|Спецподразделение
|4
|6
|7
|Романа
|4
|6
|8
|Дина-Старые Урмары
|5
|5
|9
|Пенсионный фонд
|5
|4
|10
|Факел
|5
|3
|11
|БоМиК
|4
|3
|12
|Бурилы-Чайка
|4
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|3
|9
|2
|Крылья
|3
|7
|3
|Молочный двор
|4
|7
|4
|Динамо
|3
|6
|5
|Фемида
|3
|4
|6
|Сталь
|3
|3
|7
|Ирбис
|3
|3
|8
|Заря-ЭКРА
|3
|3
|9
|Тайфун-ДМБ
|3
|1
|10
|Союз
|2
|0
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|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1969)
// Крылья
|9
Мини-футбол. Результаты игр 5-6 января
Высший дивизион. 10 тур. «Красный Октябрь» – «ОМОН-Эстет» – 0:14, «Спутник-ДЮСШ №1» – «Динамо» – 0:8, ЧГПУ – «Химик-Август» – 3:7, «ГАИ-Green-Go» – «Волга» – 1:4.
Первый дивизион. 7 тур. «Комплект21» – «Канмаш-Лидер» – 3:7, «Элфорт-Атлетико» – «Пенсионный фонд» – 5:6, «БоМиК» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – ?:?, «Бурилы-Чайка» – «Дина-Старые Урмары» – ?:?, «Факел» – «Гранит» – 1:4, «Романа» – «Спецподразделение МВД» – 1:3.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 65
- Дата: 06-01-2017
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