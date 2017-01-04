|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|9
|22
|2
|Химик-АВГУСТ
|9
|17
|3
|ГАИ-Green-Go
|9
|16
|4
|ОМОН-Эстет
|9
|15
|5
|Волга
|9
|15
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|9
|10
|7
|ЧГПУ
|9
|8
|8
|Красный Октябрь
|9
|0
|турнирная таблица
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|М
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|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|5
|15
|2
|Гранит
|5
|12
|3
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|5
|10
|4
|Комплект21
|5
|10
|5
|Элфорт-Атлетико
|5
|10
|6
|Спецподразделение
|4
|6
|7
|Романа
|4
|6
|8
|Дина-Старые Урмары
|5
|5
|9
|Пенсионный фонд
|5
|4
|10
|Факел
|5
|3
|11
|БоМиК
|4
|3
|12
|Бурилы-Чайка
|4
|0
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|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|3
|9
|2
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|3
|7
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|Молочный двор
|4
|7
|4
|Динамо
|3
|6
|5
|Фемида
|3
|4
|6
|Сталь
|3
|3
|7
|Ирбис
|3
|3
|8
|Заря-ЭКРА
|3
|3
|9
|Тайфун-ДМБ
|3
|1
|10
|Союз
|2
|0
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// Крылья
|9
Мини-футбол. Результаты игр 4 января
Высший дивизион. 9 тур. «ОМОН-Эстет» – «ГАИ-Green-Go» – 4:9, «Волга» – ЧГПУ – 2:2, «Химик-Август» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 7:4, «Динамо» – «Красный Октябрь» – 11:2.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 196
- Дата: 04-01-2017
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