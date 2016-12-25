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Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 7 19
2 ГАИ-Green-Go 7 13
3 ОМОН-Эстет 7 12
4 Химик-АВГУСТ 7 11
5 Волга 7 11
6 Спутник-ДЮСШ№1 7 10
7 ЧГПУ 7 4
8 Красный Октябрь 7 0
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Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Гранит 4 9
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 4 7
4 Элфорт-Атлетико 4 7
5 Комплект21 4 7
6 Романа 3 6
7 Пенсионный фонд 4 4
8 Спецподразделение 3 3
9 БоМиК 3 3
10 Факел 4 3
11 Дина-Старые Урмары 4 2
12 Бурилы-Чайка 3 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 3 9
2 Крылья 3 7
3 Молочный двор 4 7
4 Динамо 3 6
5 Фемида 3 4
6 Сталь 3 3
7 Ирбис 3 3
8 Заря-ЭКРА 3 3
9 Тайфун-ДМБ 3 1
10 Союз 2 0
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Алексеев Олег (1969)
// Крылья 		9

Мини-футбол. Результаты игр 24-25 декабря

Высший дивизион. 7 тур. «Красный Октябрь» – «Волга» – 0:3, «ОМОН-Эстет» – ЧГПУ – 8:2, «Спутник-ДЮСШ №1» – «ГАИ-Green-Go» – 5:4, «Динамо» – «Химик-Август» – 3:2.

 

Первый дивизион. 6 тур. «Гранит» – «Бурилы-Чайка» – 9:6, «Дина-Старые Урмары» – «БоМиК» – ?:?, «Пенсионный фонд» – «Комплект21» – 4:8, «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Элфорт-Атлетико» – ?:?, «Спецподразделение МВД» – «Факел» – ?:?, «Канмаш-Лидер» – «Романа» – 6:1.

 

Второй дивизион. 7 тур. «Эткер-52» – «Стандарт» – ?:?, «ЧТТиСТ-Шоркино» – «Бокс» – 1:9, «БоМиК-2» – «Инсайт» – ?:?, «Знамя» – «Локомотив» – ?:?, «ЧФ-98» – «Яхтинг» – ?:?, «Феникс» – «Спарта» – 2:2, «Спектр» – «Актив» – 3:1, «Рябинка» – «СК Воля» – ?:?, «Букет Чувашии» – ФК «Чурачики» – 1:4, «Рать» – «Вагонник» – ?:?, «Вурнарские сувары» – «Альянс» – 4:6, ФК «Атлашево» – «Звезда-ИЗВА» – ?:?, «Бриллиант» – «Интер» – 1:2, «Кубня» – ЧТСиГХ – ?:?, «Конструктив» – «Динамика» – ?:?, «VIVA-ветераны» – «Ирбис» – 3:3, «Кадыкова» – «Водник» – 5:4, «Энергия» – «VIVA-Сувары» – 4:1, «Трактор» – ФК «Моргауши» – 0:4, «Барселона» – «Крылья» – ?:?.

 

Ветераны. 3 тур. «Союз» – «Ирбис» – 2:4, «Фемида» – «Сталь» – 4:1, «Динамо» – «Молочный двор» – 10:5, «Волга-ТАВ-Урмары» – «Тайфун-ДМБ» – 6:2, «Крылья» – «Заря-Экра» – 7:3. Бомбардир - Олег Алексеев («Крылья») - 9 мячей

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