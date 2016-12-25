Мини-футбол. Результаты игр 24-25 декабря

|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|7
|19
|2
|ГАИ-Green-Go
|7
|13
|3
|ОМОН-Эстет
|7
|12
|4
|Химик-АВГУСТ
|7
|11
|5
|Волга
|7
|11
|6
|Спутник-ДЮСШ№1
|7
|10
|7
|ЧГПУ
|7
|4
|8
|Красный Октябрь
|7
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Гранит
|4
|9
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|4
|7
|4
|Элфорт-Атлетико
|4
|7
|5
|Комплект21
|4
|7
|6
|Романа
|3
|6
|7
|Пенсионный фонд
|4
|4
|8
|Спецподразделение
|3
|3
|9
|БоМиК
|3
|3
|10
|Факел
|4
|3
|11
|Дина-Старые Урмары
|4
|2
|12
|Бурилы-Чайка
|3
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|3
|9
|2
|Крылья
|3
|7
|3
|Молочный двор
|4
|7
|4
|Динамо
|3
|6
|5
|Фемида
|3
|4
|6
|Сталь
|3
|3
|7
|Ирбис
|3
|3
|8
|Заря-ЭКРА
|3
|3
|9
|Тайфун-ДМБ
|3
|1
|10
|Союз
|2
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1969)
// Крылья
|9
Высший дивизион. 7 тур. «Красный Октябрь» – «Волга» – 0:3, «ОМОН-Эстет» – ЧГПУ – 8:2, «Спутник-ДЮСШ №1» – «ГАИ-Green-Go» – 5:4, «Динамо» – «Химик-Август» – 3:2.
Первый дивизион. 6 тур. «Гранит» – «Бурилы-Чайка» – 9:6, «Дина-Старые Урмары» – «БоМиК» – ?:?, «Пенсионный фонд» – «Комплект21» – 4:8, «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Элфорт-Атлетико» – ?:?, «Спецподразделение МВД» – «Факел» – ?:?, «Канмаш-Лидер» – «Романа» – 6:1.
Второй дивизион. 7 тур. «Эткер-52» – «Стандарт» – ?:?, «ЧТТиСТ-Шоркино» – «Бокс» – 1:9, «БоМиК-2» – «Инсайт» – ?:?, «Знамя» – «Локомотив» – ?:?, «ЧФ-98» – «Яхтинг» – ?:?, «Феникс» – «Спарта» – 2:2, «Спектр» – «Актив» – 3:1, «Рябинка» – «СК Воля» – ?:?, «Букет Чувашии» – ФК «Чурачики» – 1:4, «Рать» – «Вагонник» – ?:?, «Вурнарские сувары» – «Альянс» – 4:6, ФК «Атлашево» – «Звезда-ИЗВА» – ?:?, «Бриллиант» – «Интер» – 1:2, «Кубня» – ЧТСиГХ – ?:?, «Конструктив» – «Динамика» – ?:?, «VIVA-ветераны» – «Ирбис» – 3:3, «Кадыкова» – «Водник» – 5:4, «Энергия» – «VIVA-Сувары» – 4:1, «Трактор» – ФК «Моргауши» – 0:4, «Барселона» – «Крылья» – ?:?.
Ветераны. 3 тур. «Союз» – «Ирбис» – 2:4, «Фемида» – «Сталь» – 4:1, «Динамо» – «Молочный двор» – 10:5, «Волга-ТАВ-Урмары» – «Тайфун-ДМБ» – 6:2, «Крылья» – «Заря-Экра» – 7:3. Бомбардир - Олег Алексеев («Крылья») - 9 мячей
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 348
- Дата: 25-12-2016
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