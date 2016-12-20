"Снежинка-2017". Оргсбор

Организационное совещание по турниру "Снежинка-2017" состоится 26 декабря в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР. Соревнования проводятся для детей 2004-05 г.р. и младших юношей 2002-03 г.р.

Игры первого и второго дивизиона отмененные 3-4 декабря, будут сыграны 7-8 января.