Мини-футбол. Результаты игр 17-18 декабря

|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|6
|16
|2
|ГАИ-Green-Go
|6
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|6
|11
|4
|ОМОН-Эстет
|6
|9
|5
|Волга
|6
|8
|6
|Спутник-Конструктив
|6
|7
|7
|ЧГПУ
|6
|4
|8
|Красный Октябрь
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Гранит
|4
|9
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|4
|7
|4
|Элфорт-Атлетико
|4
|7
|5
|Комплект21
|4
|7
|6
|Романа
|3
|6
|7
|Пенсионный фонд
|4
|4
|8
|Спецподразделение
|3
|3
|9
|БоМиК
|3
|3
|10
|Факел
|4
|3
|11
|Дина-Старые Урмары
|4
|2
|12
|Бурилы-Чайка
|3
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Молочный двор
|3
|7
|2
|Волга-ТАВ-Урмары
|2
|6
|3
|Крылья
|2
|4
|4
|Заря-ЭКРА
|2
|3
|5
|Сталь
|2
|3
|6
|Динамо
|2
|3
|7
|Тайфун-ДМБ
|2
|1
|8
|Фемида
|2
|1
|9
|Ирбис
|2
|0
|10
|Союз
|1
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Иван Иванов (1970)
// Команда
|0
|Иван Иванов (1970)
// Команда
|0 (0)
Высший дивизион. 6 тур. ЧГПУ – «Спутник-ДЮСШ №1-Конструктив» – 3:5, «Химик-Август» – «ОМОН-Эстет» – 3:5, «Волга» – «Динамо» – 1:4, «ГАИ-Green-Go» – «Красный Октябрь» – 8:3.
Первый дивизион. 5 тур. «Бурилы-Чайка» – «Спецподразделение МВД» – 0:6, «Пенсионный фонд» – «Канмаш-Лидер» – 3:4, «Элфорт-Атлетико» – «Дина-Старые Урмары» – 4:4, «Комплект21» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – 4:6, «БоМиК» – «Гранит» – 1:10, «Факел» – «Романа» – 0:8.
Второй дивизион. 6 тур. «Крылья» – «Трактор» – 2:2, ФК «Моргауши» – «Энергия» – 4:2, «VIVA-Сувары» – «Кадыкова» – 5:0*, «Водник» – «Барселона» – 4:5, «Локомотив» – «ЧТТСТ-Шоркино» – , «Бокс» – «БоМиК-2» – 1:4, «Инсайт» – «Эткер-52» – 2:3, «Стандарт» – «Знамя» – 10:0, «Яхтинг» – «Рябинка» – 4:1, «СК Воля» – «Спектр» – 3:3, «Спарта» – «ЧФ-98» – 8:2, «Актив» – «Феникс» – 1:1, «Вурнарские сувары» – ФК «Чурачики» – 1:6, ФК «Атлашево» – «Вагонник» – 4:3, «Звезда-ИЗВА» – «Букет Чувашии» – 7:8, «Альянс» – «Рать» – 2:6, «Интер» – «VIVA-ветераны» – 2:5, «Ирбис» – «Конструктив-НХМТ» – 3:2, «Динамика» – «Кубня» – 4:8, ЧТСиГХ – «Бриллиант» – 0:5*.
Ветераны. 2 тур. «Ирбис» – «Сталь» – 1:3, «Заря-Экра» – «Динамо» – 1:4, «Молочный двор» – «Союз» – 7:4, «Тайфун-ДМБ» – «Крылья» – 1:6, «Волга-ТАВ-Урмары» – «Фемида» – 6:3.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 438
- Дата: 20-12-2016
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