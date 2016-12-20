Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 6 16
2 ГАИ-Green-Go 6 13
3 Химик-АВГУСТ 6 11
4 ОМОН-Эстет 6 9
5 Волга 6 8
6 Спутник-Конструктив 6 7
7 ЧГПУ 6 4
8 Красный Октябрь 6 0
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Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Гранит 4 9
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 4 7
4 Элфорт-Атлетико 4 7
5 Комплект21 4 7
6 Романа 3 6
7 Пенсионный фонд 4 4
8 Спецподразделение 3 3
9 БоМиК 3 3
10 Факел 4 3
11 Дина-Старые Урмары 4 2
12 Бурилы-Чайка 3 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Молочный двор 3 7
2 Волга-ТАВ-Урмары 2 6
3 Крылья 2 4
4 Заря-ЭКРА 2 3
5 Сталь 2 3
6 Динамо 2 3
7 Тайфун-ДМБ 2 1
8 Фемида 2 1
9 Ирбис 2 0
10 Союз 1 0
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Бомбардиры
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0 (0)

Мини-футбол. Результаты игр 17-18 декабря

Высший дивизион. 6 тур. ЧГПУ – «Спутник-ДЮСШ №1-Конструктив» – 3:5, «Химик-Август» – «ОМОН-Эстет» – 3:5, «Волга» – «Динамо» – 1:4, «ГАИ-Green-Go» – «Красный Октябрь» – 8:3.

 

Первый дивизион. 5 тур. «Бурилы-Чайка» – «Спецподразделение МВД» – 0:6, «Пенсионный фонд» – «Канмаш-Лидер» – 3:4, «Элфорт-Атлетико» – «Дина-Старые Урмары» – 4:4, «Комплект21» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – 4:6, «БоМиК» – «Гранит» – 1:10, «Факел» – «Романа» – 0:8.

 

Второй дивизион. 6 тур. «Крылья» – «Трактор» – 2:2, ФК «Моргауши» – «Энергия» – 4:2, «VIVA-Сувары» – «Кадыкова» – 5:0*, «Водник» – «Барселона» – 4:5, «Локомотив» – «ЧТТСТ-Шоркино» – , «Бокс» – «БоМиК-2» – 1:4, «Инсайт» – «Эткер-52» – 2:3, «Стандарт» – «Знамя» – 10:0, «Яхтинг» – «Рябинка» – 4:1, «СК Воля» – «Спектр» – 3:3, «Спарта» – «ЧФ-98» – 8:2, «Актив» – «Феникс» – 1:1, «Вурнарские сувары» – ФК «Чурачики» – 1:6, ФК «Атлашево» – «Вагонник» – 4:3, «Звезда-ИЗВА» – «Букет Чувашии» – 7:8, «Альянс» – «Рать» – 2:6, «Интер» – «VIVA-ветераны» – 2:5, «Ирбис» – «Конструктив-НХМТ» – 3:2, «Динамика» – «Кубня» – 4:8, ЧТСиГХ – «Бриллиант» – 0:5*.

 

Ветераны. 2 тур. «Ирбис» – «Сталь» – 1:3, «Заря-Экра» – «Динамо» – 1:4, «Молочный двор» – «Союз» – 7:4, «Тайфун-ДМБ» – «Крылья» – 1:6, «Волга-ТАВ-Урмары» – «Фемида» – 6:3.

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