Мини-футбол. Результаты игр 10-11 декабря

|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|6
|16
|2
|ГАИ-Green-Go
|6
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|6
|11
|4
|ОМОН-Эстет
|6
|9
|5
|Волга
|6
|8
|6
|Спутник-Конструктив
|6
|7
|7
|ЧГПУ
|6
|4
|8
|Красный Октябрь
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Гранит
|4
|9
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|4
|7
|4
|Элфорт-Атлетико
|4
|7
|5
|Комплект21
|4
|7
|6
|Романа
|3
|6
|7
|Пенсионный фонд
|4
|4
|8
|Спецподразделение
|3
|3
|9
|БоМиК
|3
|3
|10
|Факел
|4
|3
|11
|Дина-Старые Урмары
|4
|2
|12
|Бурилы-Чайка
|3
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Молочный двор
|3
|7
|2
|Волга-ТАВ-Урмары
|2
|6
|3
|Крылья
|2
|4
|4
|Заря-ЭКРА
|2
|3
|5
|Сталь
|2
|3
|6
|Динамо
|2
|3
|7
|Тайфун-ДМБ
|2
|1
|8
|Фемида
|2
|1
|9
|Ирбис
|2
|0
|10
|Союз
|1
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Иван Иванов (1970)
// Команда
|0
|Иван Иванов (1970)
// Команда
|0 (0)
Высший дивизион. 5 тур. «Красный Октябрь» – ЧГПУ – 0:3, «ОМОН-Эстет» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 7:2, «Динамо» – «ГАИ-Green-Go» – 7:2, «Химик-Август» – «Волга» – 1:1.
Первый дивизион. 4 тур. «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Пенсионный фонд» – 4:4, «Дина-Старые Урмары» – «Комплект21» – 4:4, «Гранит» – «Элфорт-Атлетико» – 2:4, «Романа» – «Бурилы-Чайка» – перенос, «Спецподразделение МВД» – «БоМиК» – перенос, «Канмаш-Лидер» – «Факел» – 5:0.
Второй дивизион. 5 тур. «Бриллиант» – «Динамика» – 6:1, «Кубня» – «Ирбис» – 4:6, «Конструктив-НХМТ» – «VIVA-ветераны» – 0:3, ЧТСиГХ – «Интер» – 2:4, «VIVA-Сувары» – «Водник» – 3:3, «Кадыкова» – ФК «Моргауши» – 2:3, «Энергия» – «Крылья» – 0:0, «Трактор» – «Барселона» – 2:6, «Эткер-52» – «Бокс» – 2:2, «Стандарт» – «Локомотив» – 5:0*, «Вурнарские сувары» – «Звезда-ИЗВА» – 1:5, «Знамя» – «Инсайт» – 1:6, «БоМиК-2» – «ЧТТСТ-Шоркино» – 7:3, «Спарта» – «Яхтинг» – 4:10, «ЧФ-98» – «Актив» – 2:9, «Феникс» – «СК Воля» – 1:5, «Спектр» – «Рябинка» – 5:3, «Альянс» – «Вагонник» – 4:6, «Рать» – ФК «Чурачики» – 1:3, «Букет Чувашии» – ФК «Атлашево» – 3:2.
Ветераны. 1 тур. «Динамо» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 1:4, «Молочный двор» – «Ирбис» – 4:1, «Крылья» – «Фемида» – 3:3, «Молочный двор» – «Тайфун-Шемурша» – 4:4, «Заря-Экра» – «Сталь» – 1:0.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 924
- Дата: 11-12-2016
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