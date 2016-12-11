Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 6 16
2 ГАИ-Green-Go 6 13
3 Химик-АВГУСТ 6 11
4 ОМОН-Эстет 6 9
5 Волга 6 8
6 Спутник-Конструктив 6 7
7 ЧГПУ 6 4
8 Красный Октябрь 6 0
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Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Гранит 4 9
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 4 7
4 Элфорт-Атлетико 4 7
5 Комплект21 4 7
6 Романа 3 6
7 Пенсионный фонд 4 4
8 Спецподразделение 3 3
9 БоМиК 3 3
10 Факел 4 3
11 Дина-Старые Урмары 4 2
12 Бурилы-Чайка 3 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Молочный двор 3 7
2 Волга-ТАВ-Урмары 2 6
3 Крылья 2 4
4 Заря-ЭКРА 2 3
5 Сталь 2 3
6 Динамо 2 3
7 Тайфун-ДМБ 2 1
8 Фемида 2 1
9 Ирбис 2 0
10 Союз 1 0
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Бомбардиры
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0
Иван Иванов (1970)
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Мини-футбол. Результаты игр 10-11 декабря

Высший дивизион. 5 тур. «Красный Октябрь» – ЧГПУ – 0:3, «ОМОН-Эстет» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 7:2, «Динамо» – «ГАИ-Green-Go» – 7:2, «Химик-Август» – «Волга» – 1:1.

 

Первый дивизион. 4 тур. «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – «Пенсионный фонд» – 4:4, «Дина-Старые Урмары» – «Комплект21» – 4:4, «Гранит» – «Элфорт-Атлетико» – 2:4, «Романа» – «Бурилы-Чайка» – перенос, «Спецподразделение МВД» – «БоМиК» – перенос, «Канмаш-Лидер» – «Факел» – 5:0.

 

Второй дивизион. 5 тур. «Бриллиант» – «Динамика» – 6:1, «Кубня» – «Ирбис» – 4:6, «Конструктив-НХМТ» – «VIVA-ветераны» – 0:3, ЧТСиГХ – «Интер» – 2:4, «VIVA-Сувары» – «Водник» – 3:3, «Кадыкова» – ФК «Моргауши» – 2:3, «Энергия» – «Крылья» – 0:0, «Трактор» – «Барселона» – 2:6, «Эткер-52» – «Бокс» – 2:2, «Стандарт» – «Локомотив» – 5:0*, «Вурнарские сувары» – «Звезда-ИЗВА» – 1:5, «Знамя» – «Инсайт» – 1:6, «БоМиК-2» – «ЧТТСТ-Шоркино» – 7:3, «Спарта» – «Яхтинг» – 4:10, «ЧФ-98» – «Актив» – 2:9, «Феникс» – «СК Воля» – 1:5, «Спектр» – «Рябинка» – 5:3, «Альянс» – «Вагонник» – 4:6, «Рать» – ФК «Чурачики» – 1:3, «Букет Чувашии» – ФК «Атлашево» – 3:2.

 

Ветераны. 1 тур. «Динамо» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 1:4, «Молочный двор» – «Ирбис» – 4:1, «Крылья» – «Фемида» – 3:3, «Молочный двор» – «Тайфун-Шемурша» – 4:4, «Заря-Экра» – «Сталь» – 1:0.

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