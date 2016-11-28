Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 6 16
2 ГАИ-Green-Go 6 13
3 Химик-АВГУСТ 6 11
4 ОМОН-Эстет 6 9
5 Волга 6 8
6 Спутник-Конструктив 6 7
7 ЧГПУ 6 4
8 Красный Октябрь 6 0
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Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Гранит 4 9
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 4 7
4 Элфорт-Атлетико 4 7
5 Комплект21 4 7
6 Романа 3 6
7 Пенсионный фонд 4 4
8 Спецподразделение 3 3
9 БоМиК 3 3
10 Факел 4 3
11 Дина-Старые Урмары 4 2
12 Бурилы-Чайка 3 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Молочный двор 3 7
2 Волга-ТАВ-Урмары 2 6
3 Крылья 2 4
4 Заря-ЭКРА 2 3
5 Сталь 2 3
6 Динамо 2 3
7 Тайфун-ДМБ 2 1
8 Фемида 2 1
9 Ирбис 2 0
10 Союз 1 0
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Бомбардиры
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0 (0)

Изменения в расписании

Изменения в расписанииИгры Первенства ЧР по мини-футболу в первом и втором дивизионах, запланированные на 3-4 декабря, будут отменены и переносятся на январь. Также скорректировано время начала матчей в высшем дивизионе. Итак, теперь:

3 декабря (суббота)

12:00 - «Спутник-ДЮСШ №1» – «Красный Октябрь»; 13:00 - «Волга» – «ОМОН-Эстет»

4 декабря (воскресенье)

17:00 - «ГАИ-GreenGo» – «Химик-АВГУСТ»; 18:00 - ЧГПУ – «Динамо»

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