Изменения в расписании

Игры Первенства ЧР по мини-футболу в первом и втором дивизионах, запланированные на 3-4 декабря, будут отменены и переносятся на январь. Также скорректировано время начала матчей в высшем дивизионе. Итак, теперь:

3 декабря (суббота)

12:00 - «Спутник-ДЮСШ №1» – «Красный Октябрь»; 13:00 - «Волга» – «ОМОН-Эстет»

4 декабря (воскресенье)

17:00 - «ГАИ-GreenGo» – «Химик-АВГУСТ»; 18:00 - ЧГПУ – «Динамо»