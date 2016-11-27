|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|6
|16
|2
|ГАИ-Green-Go
|6
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|6
|11
|4
|ОМОН-Эстет
|6
|9
|5
|Волга
|6
|8
|6
|Спутник-Конструктив
|6
|7
|7
|ЧГПУ
|6
|4
|8
|Красный Октябрь
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Гранит
|4
|9
|3
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|4
|7
|4
|Элфорт-Атлетико
|4
|7
|5
|Комплект21
|4
|7
|6
|Романа
|3
|6
|7
|Пенсионный фонд
|4
|4
|8
|Спецподразделение
|3
|3
|9
|БоМиК
|3
|3
|10
|Факел
|4
|3
|11
|Дина-Старые Урмары
|4
|2
|12
|Бурилы-Чайка
|3
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Молочный двор
|3
|7
|2
|Волга-ТАВ-Урмары
|2
|6
|3
|Крылья
|2
|4
|4
|Заря-ЭКРА
|2
|3
|5
|Сталь
|2
|3
|6
|Динамо
|2
|3
|7
|Тайфун-ДМБ
|2
|1
|8
|Фемида
|2
|1
|9
|Ирбис
|2
|0
|10
|Союз
|1
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Иван Иванов (1970)
// Команда
|0
|Иван Иванов (1970)
// Команда
|0 (0)
Мини-футбол. Результаты игр 27 ноября
Высший дивизион. 3 тур. «Химик-Август» – ЧГПУ – 3:2, «Волга» – «ГАИ-Green-Go» – 0:4.
Первый дивизион. 2 тур. «Канмаш-Лидер» – «Бурилы-Чайка» – 7:0, «Факел» – «БоМиК» – 5:0*, «Романа» – «Элфорт-Атлетико» – 3:1.
Второй дивизион. 3 тур. ФК «Чурачики» – «Вагонник» – 7:4, «Бриллиант» – «VIVA-ветераны» – 2:1, «Кубня» – «Конструктив-НХМТ» – 0:0, ФК «Моргауши» – «Водник» – 8:2, «VIVA-Сувары» – «Крылья» – 1:4, «Кадыкова» – «Барселона» – 1:6, «Энергия» – «Трактор» – 5:1, «Инсайт» – «Локомотив» – 5:0, «Стандарт» – «Бокс» – 1:4, «Знамя» – «ЧТТСТ-Шоркино» – 2:2, «Эткер-52» – «БоМиК-2» – 2:2.
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 306
- Дата: 27-11-2016
|