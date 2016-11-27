Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 6 16
2 ГАИ-Green-Go 6 13
3 Химик-АВГУСТ 6 11
4 ОМОН-Эстет 6 9
5 Волга 6 8
6 Спутник-Конструктив 6 7
7 ЧГПУ 6 4
8 Красный Октябрь 6 0
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Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Гранит 4 9
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 4 7
4 Элфорт-Атлетико 4 7
5 Комплект21 4 7
6 Романа 3 6
7 Пенсионный фонд 4 4
8 Спецподразделение 3 3
9 БоМиК 3 3
10 Факел 4 3
11 Дина-Старые Урмары 4 2
12 Бурилы-Чайка 3 0
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Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Молочный двор 3 7
2 Волга-ТАВ-Урмары 2 6
3 Крылья 2 4
4 Заря-ЭКРА 2 3
5 Сталь 2 3
6 Динамо 2 3
7 Тайфун-ДМБ 2 1
8 Фемида 2 1
9 Ирбис 2 0
10 Союз 1 0
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Бомбардиры
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0 (0)

Мини-футбол. Результаты игр 27 ноября

Высший дивизион. 3 тур. «Химик-Август» – ЧГПУ – 3:2, «Волга» – «ГАИ-Green-Go» – 0:4.

 

Первый дивизион. 2 тур. «Канмаш-Лидер» – «Бурилы-Чайка» – 7:0, «Факел» – «БоМиК» – 5:0*, «Романа» – «Элфорт-Атлетико» – 3:1.

 

Второй дивизион. 3 тур. ФК «Чурачики» – «Вагонник» – 7:4, «Бриллиант» – «VIVA-ветераны» – 2:1, «Кубня» – «Конструктив-НХМТ» – 0:0, ФК «Моргауши» – «Водник» – 8:2, «VIVA-Сувары» – «Крылья» – 1:4, «Кадыкова» – «Барселона» – 1:6, «Энергия» – «Трактор» – 5:1, «Инсайт» – «Локомотив» – 5:0, «Стандарт» – «Бокс» – 1:4, «Знамя» – «ЧТТСТ-Шоркино» – 2:2, «Эткер-52» – «БоМиК-2» – 2:2.

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