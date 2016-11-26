Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 6 16
2 ГАИ-Green-Go 6 13
3 Химик-АВГУСТ 6 11
4 ОМОН-Эстет 6 9
5 Волга 6 8
6 Спутник-Конструктив 6 7
7 ЧГПУ 6 4
8 Красный Октябрь 6 0
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Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Гранит 4 9
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 4 7
4 Элфорт-Атлетико 4 7
5 Комплект21 4 7
6 Романа 3 6
7 Пенсионный фонд 4 4
8 Спецподразделение 3 3
9 БоМиК 3 3
10 Факел 4 3
11 Дина-Старые Урмары 4 2
12 Бурилы-Чайка 3 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Молочный двор 3 7
2 Волга-ТАВ-Урмары 2 6
3 Крылья 2 4
4 Заря-ЭКРА 2 3
5 Сталь 2 3
6 Динамо 2 3
7 Тайфун-ДМБ 2 1
8 Фемида 2 1
9 Ирбис 2 0
10 Союз 1 0
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Бомбардиры
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0
Иван Иванов (1970)
// Команда 		0 (0)

Мини-футбол. Результаты игр 26 ноября

Высший дивизион. 3 тур. «Динамо» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 6:6, «ОМОН-Эстет» – «Красный Октябрь» – 7:3.

 

Первый дивизион. 2 тур. «Дина» – «ДЮСШ - ЧГУ-Эврика» – 0:5* (неявка), «Гранит» – «Пенсионный фонд» – 7:0, «Спецподразделение МВД» – «Комплект21» – 5:6.

 

Второй дивизион. 3 тур. «Вурнарские сувары» – «Букет Чувашии» – 0:2, «Актив» – «Яхтинг» – 2:6, «Спарта» – «СК Воля» – 0:4, «ЧФ-98» – «Рябинка» – 3:3, «Феникс» – «Спектр» – 4:3, ФК «Чурачики» – «Вагонник» – перенос, «Альянс» – «Звезда-ИЗВА» – 0:4, «Рать» – ФК «Атлашево» – 5:6, «Динамика» – «Интер» – 2:4, ЧТСиГХ – «Ирбис» – 4:10.

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