Завершилось первенство в первом дивизионе

Первый матч заключительного тура в первом дивизионе между командами "Факел-Крылья" и "Спектр" должен был дать ответ на вопрос кто из этих команд присоединится к "Атлашево", уже потерявших все шансы на сохранение прописки. Победа "Факела" отправляла во второй дивизион не только "Спектр", но и ФК "Вурнары". Так в итоге и произошло. Не позволив сопернику в течение всей игры приблизиться к нужному результату, красноармейский "Факел" одержал уверенную победу и забронировал себе место в первом дивизионе на следующий год.

Ну, а вишенкой на торте, был матч за выход в высший дивизион между командами "Рать" и "Пенсионный Фонд". Последних в этом поединке устраивала только победа и, видимо, это обстоятельство и настрой помогли сделать им неплохой задел уже к 9-й минуте. Земсков и Шмелев в течение пяти минут по разу огорчили вратаря "Рати" Дмитрия Григорьева. Правда, вскоре, "Рать" усилиями Евгения Шуртыгина смогла сравнять счет и вернуть своей команде преимущество в борьбе за выход. Но буквально через пару минут Сергей Васильев вновь делает фаворитом "Пенсионный Фонд". После перерыва команды еще четырежды меняли свое положение в виртуальной таблице, но последнее изменение осталось все же за футболистами "Пенсионного Фонда". За 3 минуты до конца, при счете 4:4 они, как это уже не раз бывало, поменяли вратаря на пятого полевого и смогли добыть необходимую победу в матче, с чем мы их и поздравляем!

Таким образом, взамен выбывших "СШ по футболу" и "Звезда-ИЗВА", высший дивизион в следующем году пополнят СК "Воля" и "Пенсионный Фонд".

В этот вечер "Рать" упустила не только шанс выйти в вышку, но и лидерство в таблице бомбардиров. Их снайпер Дмитрий Герасимов перед последним туром опережал Александра Иванова из ОМОНа на один мяч, но восемь голов Александра в матче против ФК "Вурнары" не оставили Дмитрию шансов, хотя бы на победу в споре бомбардиров.

Мини-футбол. Первый дивизион. 11 тур. Факел - Спектр - 5:2, Атлашево - Атлетико-Спутник - 2:12, ФК Вурнары - ОМОН - 2:14, Рать - Пенсионный Фонд - 4:6, ФК Чурачики - Романа-Водоканал - 4:5, СК Воля - ФК Урмары - 4:2