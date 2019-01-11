Определилась десятка претендентов

Игры во втором дивизионе Первенства ЧР по мини-футболу подошли к финальной стадии. На предварительном групповом этапе 24 команды, разделенные на 4 группы, боролись за попадание в десятку лучших, чтобы затем решить между собой, кто достоин попадания в полуфинал. Итак, по окончанию заключительного тура предварительного этапа стало понятно, что в решающем раунде сыграют следующие команды: МФК "Дерби", "Кадыкова", "Рябинка", "Кубня-Восток", "Эткер-52", "ЭКРА", "Комплект21-НХМТ", "Водник", а также "Сувары" и "Элара", как лучшие команды среди команд, занявших третьи места в своих группах.