Интрига возрождается

Невероятным упорством запомнится 8 тур Первенства ЧР по мини-футболу в первом дивизионе. Без боя получился, пожалуй, лишь первый матч дня, в котором "Рать" не испытала проблем в матче против новочебоксарского "Спектра". Далее "Атлашево", два раза ведя в счете и, имея в концовке на игрока больше, так и не смогли обыграть ФК "Вурнары", завершив матч вничью. "Атлетико-Спутник" еще более расточительно провел свой матч против чурачикцев. Поведя два мяча, "матрацники" допустили несколько грубых потерь, чем не преминули воспользоваться их соперники. ФК "Чурачики" смогли не только сравнять счет, но и вырвать победу. В следующей паре интрига была еще более закрученной. "Пенсионный Фонд" первым открыл счет в матче против лидера, но позволил в середине второго тайма выйти СК "Воля" вперед. Замена вратаря на пятого игрока принесла соцработникам свои плоды за 1,5 минуты до конца матча. Александр Яковлев завершил красивую многоходовку и сравнял счет в матче. Но успокаиваться на этом они не стали и, продолжив играть без вратаря, забили еще и победный гол! Алексей Вохмин принес своей команде победу и подарил преследователям шансы на победу в турнире, до окончания которого осталось 3 тура.

Мини-футбол. Первый дивизион. 8 тур. Спектр - Рать - 1:4, Атлашево - ФК Вурнары - 2:2, Атлетико-Спутник - ФК Чурачики - 2:3, Пенсионный Фонд - СК Воля - 3:2, ОМОН - Крылья-Факел - 2:3, Романа-Водоканал - ФК Урмары - 3:1.

У ветеранов многое решится в следующем туре 13 января, когда между собой сыграют чебоксарская "Волга" и новочебоксарский "Комплект21". Начало матча в 10:00 в ФОК "Спартак".

Мини-футбол. Ветераны. 10 тур. Комплект21-2 - Заря - 4:1, Крылья-2 - Сталь - 3:8, Динамо - Союз-50 - 6:1, Волга - Фемида - 9:2, Крылья - Молочный двор - 9:1, Комплект - ДМБ-Шемурша - 4:2.