"ЧГПУ-Ядринмолоко" и "Воля" продолжают удерживать лидерство

"ЧГПУ-Ядринмолоко" наколотили "пятнашку" кугесьским "Бурилам" и сохранили за собой лидирующие позиции. "ГАИ-Green Go" едва не растеряли преимущество в матче с "FRAP-ЧГУ-2", но все же одержали победу с минимальным преимуществом. "Комплект21-Спутник" выиграл у "Эврика-ЧГУ" и поднялся на 5 место. Также движение вверх сделали динамовцы, обыграв в центральном матче тура "Канмаш-Лидер". Футболисты спортивной школы и ишлейской "Звезда-ИЗВА" решали между собой кто первым наберет первые очки в чемпионате. По окончанию матча задача набранных очков осталась только у ишлейцев.

Мини-футбол. Высший дивизион. 6 тур. СШ по футболу - Звезда-ИЗВА - 5:3, ГАИ-GreenGo - FRAP-ЧГУ-2 - 7:6, Эврика-ЧГУ - Комплект21-Спутник - 4:7, ЧГПУ-Ядринмолоко - Бурилы - 15:3, Динамо - Канмаш-Лидер - 4:2

Мини-футбол. Первый дивизион. 7 тур. Романа-Водоканал - Спектр - 1:0, ФК Урмары - ОМОН - 2:4, Крылья-Факел - Пенсионный Фонд - 2:3, СК Воля - Атлетико-Спутник - 1:0, ФК Чурачики - Атлашево - 4:1, ФК Вурнары - Рать - 3:4