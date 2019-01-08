Выборы нового Президента Федерации футбола ЧР

Так кого же будут выбирать в заключительный выходной день новогодних каникул? Согласно новости на сайте Федерации футбола ЧР на собрании будут рассмотрены следующие вопросы:

Заявление Богаратова М.В. об отставке с поста Президента ФФЧР в связи с переходом на другую работу Довыборы одного члена Исполкома ФФЧР в связи с кончиной члена Исполкома ФФ ЧР Бодрова Ю.И. Внеочередные выборы Президента ФФЧР Внеочередные выборы Совета ФФЧР

После выхода этой новости, многие любители футбола из числа моих знакомых и друзей, стали обращаться ко мне с вопросами: "Опять выборы?", "Что такое Исполком и чем они занимаются?", "Кто в Совете? И зачем он нужен?". Честно говоря, дать однозначный точный ответ я им не смог. Давайте попробуем разобраться вместе.

По некоторой информации недавние внеочередные выборы нового Президента Федерации 25 ноября прошлого года, прошли с некоторыми процессуальными ошибками, в связи с чем их итоги, вскоре, признали недействительными. Именно поэтому, 8 января нас ждут повторные выборы.

Теперь, про Исполком Федерации. Для формирования хоть какого-то представления о работе Исполкома, ознакомимся с некоторыми фактами про этот исполнительный орган, прописанными в Уставе. Итак, согласно пункта 5.2 Устава, члены Исполкома выбираются Общим собранием членов Федерации сроком на 5 лет. Исполком не является высшим руководящим органом Федерации, но именно он является исполнительным органом Федерации в период между Общими собраниями. В пункте 5.4 Устава (есть в разделе "Документы") изложена почти страница того, что относится к компетенции Исполкома. Интересно было узнать, что удалось, а что не получилось сделать за время работы Исполкома в его нынешнем составе. Ну а, один из актуальных моментов, связанный с членством в Исполкоме, состоит в том, что претендовать на должность Президента Федерации футбола могут только кандидаты из состава членов Исполкома (п. 5.8 Устава). Получается, что выбирать 8 числа должны из следующего действующего состава Исполкома: Картвелишвили М. Т., Юденкова С. В., Иванова С. А., Трофимова Ю. М. и Грибова С. М., если, конечно, они имеют на это желание. Формально, шанс быть избранным будет иметь и "довыбранный" член Исполкома.

Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации, к исключительной компетенции которого относятся, как выборы членов Исполкома, так и выборы Президента Федерации. Помимо этого, по решению Общего собрания может быть осуществлена реорганизация Федерации и, даже, ее ликвидация. К большому сожалению, информацию о том, кто состоит в этом наиважнейшем органе, а значит и о том, кто наделен правом решать самые главные вопросы в нашем футболе, мы также найти не смогли. Убежден, что все списки состава Общего собрания должны быть общедоступными.

Дошла очередь и до Совета Федерации. Данный орган также избирается сроком на 5 лет из числа членов Общего собрания с целью подготовки предложений по РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА в Чувашской республики! Во как! Я не готов сейчас обсуждать работу Совета, как, впрочем, и других структурных органов Федерации, так как не владею полной информацией о работе Федерации, да и целью данной статьи было лишь познакомить наших читателей с некоторыми моментами работы Федерации футбола Чувашской Республики, а то для многих неравнодушных любителей чувашского футбола это загадка. А согласно п. 1.4 все того же Устава, "Деятельность Федерации должна быть гласной, а информация об их учредительных и программных документах - общедоступной"!

На этом подытожим наш краткий ликбез и надеемся, что выборы нового Президента Федерации футбола Чувашской Республики пройдут в честной борьбе, а новый избранник будет достоен звания руководителя футбола в Чувашии.