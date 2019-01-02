Первыми в новом году начинает пердив

Первыми после новогодних каникул продолжат свой турнир команды первого дивизиона Чемпионата Чувашии по мини-футболу. Отдохнуть от застолья и полюбоваться игрой команд пердива можно уже завтра 3 января в спортзале ЧГУ, начиная с 12:00. Наиболее интригующим для нас представляется поединок между лидером дивизиона СК "Воля" и претендующим на место в призах "Атлетико-Спутник". Начало матча в 15:00.

Этим же вечером на Солнечной в Новочебоксарске стартует 9 тур Любительской Футбольной Лиги. В 20:00, непотерявшая за 8 туров ни единого очка "Романа", проэкзаменует идущих в середине турнирной таблицы футболистов ТТС. Часом ранее "на разогреве" сыграют два аутсайдера - "Каррера" и "Сокол". Продолжится тур 4 января. Наибольший интерес для болельщиков будет представлять поединок между ВТБ и "MOSSMAN" в 19:00.

Ну, а днем 4 января любители футбола могут посмотреть матчи "вышки". Пожалуй, самым любопытным матчем в туре будет самая поздняя игра дня между "Динамо" и "Канмаш-Лидер".