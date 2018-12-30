Алексей Лесин поздравляет с Наступающим Новым Годом!

С наступающим "Новым Годом - 2019" всех читателей сайта "Футбол Чувашии" поздравляет победитель Первенства и Обладатель Кубка России по футболу в III дивизионе, неоднократный чемпион Чувашии, тренер и основатель детской футбольной школы "Легионер", главный претендент на звание лучшего игрока десятилетия команды "ЧГПУ-Ядринмолоко", лучший игрок чемпионата Чувашии по версии своих друзей, малоинтересующихся футболом, а также бывший участник, некогда нашумевшего телевизионного проекта - "Перед туром с Лёзиком", да и просто самый высокий футболист в истории чувашского футбола, после Романа Кожатова - Алексей Лесин!