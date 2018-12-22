Четверка уходит в отрыв

Первыми 5 тур чемпионата Чувашии по мини-футболу открывали "Комплект21" и "ЧГПУ-Ядринмолоко". Лидирующие в турнирной таблице студенты, не без проблем обыграли новочебоксарцев и сохранили за собой первую строчку. Преследователь "молочников" - канашский "Канмаш-Лидер" в малорезультативном матче обыграл других "учащихся"с приставкой "Эврика". Единственный гол, забитый в середине первого тайма, на счету Андрея Федорова. Зато другой матч между "ГАИ-GreenGo" и "Бурилами" с лихвой компенсировал болельщикам забитые голы, коих в этом матче набралось аж 17! К радости поклонников "властьимущих" 14 из них влетело в ворота кугесьской команды. "Динамо" и "FRAP-ЧГУ-2" не испытали трудностей в своих матчах и уверенно набрали дежурные три очка.

Мини-футбол. Высший дивизион. 5 тур. Комплект21 - ЧГПУ-Ядринмолоко - 4:6, Канмаш-Лидер - Эврика-ЧГУ - 1:0, FRAP-ЧГУ-2 - Звезда-ИЗВА - 3:0, Бурилы - ГАИ-GreenGo - 3:14, Динамо - СШ по футболу - 8:1