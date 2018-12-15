Лидер сменился

Дубль Ильи Попова помог студентам прервать победную поступь канашского "Канмаш-Лидер" и позволил "ЧГПУ-Ядринмолоко" возглавить турнирную таблицу после 4 тура. Другие претенденты на победу в турнире "ГАИ-Green Go" и "Динамо" свои матчи завершили вничью. В нижней части таблицы по-прежнему без очков "СШ по футболу" и "Звезда-ИЗВА". Зато "ЧГУ-2-Frap" в этом туре смог размочить свой крайний правый столбик, уверенно обыграв футболистов из спортшколы.

Мини-футбол. Высший дивизион. 4 тур. ЧГПУ-Ядринмолоко - Канмаш-Лидер - 4:3, Эврика-ЧГУ - Динамо - 3:3, Звезда-ИЗВА - Бурилы - 2:4, ГАИ-GreenGo - Комплект21 - 3:3, СШ по футболу - FRAP-ЧГУ-2 - 2:5.