Ответственность спортивных тренеров

После окончания Чемпионата Мира в России число желающих заниматься футболом, особенно среди детей, значительно возросло. Почти во всех муниципальных футбольных школах республики спрос на занятия футболом в 3-4 раза превышал возможности спортивных школ, численный состав тренеров в которых, не мог удовлетворить повышенный интерес населения. Спрос, как говорится, порождает предложения. Стали появляться новые частные футбольные секции, тренера в которых не всегда соответствовали уровню необходимой компетенции. В этой статье мы постараемся разобраться с какими особенностями в своей деятельности могут столкнуться не только начинающие педагоги, но и опытные тренера. Каждый наставник должен представлять какую ответственность за здоровье футболистов во время тренировок несет тренер и каких неприятностей можно избежать.