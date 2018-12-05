Чествование "Химик-АВГУСТ" в Чебоксарах

4 декабря 2018 г. в конфернц-зале ледового дворца "Чебоксары-Арена" состоялось чествование Обладателя Кубка МФС "Приволжье", победителя Первенства МФС "Приволжье", Обладателя Суперкубка Чувашии и чемпиона Чувашии, ну и, конечно, лучшей команды России среди любителей - команды "Химик-АВГУСТ" из поселка Вурнары.

В торжественной обстановке благодарственными письмами Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики были награждены все 18 футболистов вурнарского клуба. Помимо этого, капитан команды Артём Бычков, главный тренер Александр Ешкин, тренеры Валерий Лобановский, Виталий Астахов и президент футбольного клуба «Химик-Август» Владимир Свешников за спортивные достижения и вклад в развитие футбола в Чувашии были удостоены почётных грамот Минспорта Чувашии.

Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, обращаясь к футболистам и тренерам, дал высокую оценку достигнутым ими результатам, назвав настоящим успехом тот факт, что команда за один сезон сумела одержать победу как на Кубке, так и первенстве МФС «Приволжье», а самое главное - впервые в истории чувашского футбола стала победителем первенства России среди любительских команд 3 дивизиона.

«Это не только ваш праздник, это праздник всей нашей республики и Приволжского федерального округа, потому что вы нам подарили те славные минуты, когда мы смотрели на вас, и радовались вашим победам. Я наблюдал за развитием вашей команды, вы шли к этой цели поступательно, планомерно. В этом сезоне, как никогда, у вас все сложилось. Вы показали великолепный результат не только на уровне Приволжья, но России. Желаю вам продолжать развиваться, здоровья, успехов и удачи!», - сказал он.

С успешным дебютом на российском уровне команду поздравил Президент Межрегионального футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев.

«Вы записали свои имена в летопись чувашского футбола. Пройдет 50 и 100 лет, но всегда будут говорить и помнить, что эта команда была чемпионом России среди коллективов 3-го дивизиона. Считаю, что вы заслужили право играть в более высоких дивизионах. Не нужно останавливаться на достигнутом, нужно идти вперед, надо всегда повышать свой статус, свой класс.

Хочу отметить руководство завода, которое вкладывает свою душу, иначе не было бы никакого успеха. У вас стояла единственная задача – выиграть все, что можно на этом уровне. И вы с ней справились. Я вами горжусь, ребята!», - сказал Владимир Афанасьев.

В свою очередь президент футбольного клуба «Химик-Август», директор филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» Владимир Свешников отметил вклад завода в развитие в Вурнарском районе массового и детско-юношеского футбола. Он отметил заслуги футболистов и тренеров и качественно проделанную ими работу, а также выразил признательность вурнарским болельщикам, которые следовали за командой по разным регионам страны.

Приятной новостью, не озвученной на мероприятии, поделился с читателями сайта «Футбол Чувашии» начальник футбольного клуба «Химик-Август» Евгений Захаров. Евгений Анатольевич сообщил, что Приказом Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики 14 футболистов клуба удостоились звания кандидатов в мастера спорта по футболу, но, к сожалению, значки не успели доставить в Чебоксары в нужный срок. Отметим, что почетные звания были присвоены футболистам именно по итогам выступления команды на финальном турнире в г.Сочи, а не по результатам в других турнирах под эгидой МФС «Приволжье».

Поздравляем футболистов, тренерский состав и всех причастных к ошеломительному успеху футбольного клуба «Химик-Август» в этом сезоне и желаем команде не останавливаться на достигнутом, а продолжать радовать своих поклонников своими победами на российской арене.