"Уличный красава" в Чувашии. Итоги

В соревнованиях дворовых футбольных команд всероссийской акции «Уличный красава» в Чувашии определились победители. Финальные республиканские состязания состоялись на чебоксарском стадионе «Труд». В них приняли участие десять непрофессиональных футбольных команд из Комсомольского района, Козловки, Новочебоксарска и Чебоксар. Победители определялись в двух возрастных группах: среди юношей 14-15 лет и 16-17 лет. По итогам игр на выбывание третье место в младшей возрастной группе заняла новочебоксарская команда «Старт». Победителем же стала чебоксарская команда «Юность», обыгравшая команду «9 вал» из Чебоксар.

У более старших ребят "бронза" досталась команде «Крестьяне» из Чебоксар, а за первое место в турнире сошлись команды «Двор» Комсомольского района и козловский «Витязь». В напряженной борьбе сильнее оказались футболисты из Комсомольского района. Победители и призеры футбольного турнира награждены дипломами и медалями, участникам вручили сертификаты. Представитель команды «Молодежки ОНФ» в Чувашской Республике Владислав Скуратов вручил участникам футбольные мячи.

«Несмотря на не самые комфортные погодные условия, ребята сражались на открытом стадионе и показали закаленность, увлеченность спортом и волю к победе. Это был красивый футбол и настоящий турнир сильных духом молодых людей», – отметил член регионального штаба Народного фронта, представитель команды «Молодежки ОНФ» в Чувашии Владимир Михайлов.

«Уверен, что победители сегодняшнего турнира сохранят азарт, стремление к победе и достойно представят республику в межрегиональных соревнованиях», – сказал координатор отделения Ассоциации студенческих спортивных клубов в Чувашии Никита Солдатов.

Отметим, что третий этап всероссийской акции по футболу «Уличный красава» состоится в начале декабря уже на межрегиональном уровне.