ЧГПУ-Ядринмолоко захватил лидерство

Сегодня в спортивном зале ЧГУ стартовал очередной Чемпионат Чувашии по мини-футболу в высшем дивизионе. Печально, что несмотря на увеличение количества команд до 10, турнир распрощался с двумя представителями прошлогоднего состава участников, одним из которых стал чемпион - коллектив с Чапаевского поселка "Волга". Волжане, как и другая команда из Чебоксар "Гранит", отказались от участия в турнире по спортивным соображениям. Вместо них руководство лиги допустило до участия "СШ по футболу" и ишлейскую "Звезда-ИЗВА", которые, забегая вперед отметим, не оправдали аванс, пропустив в первом туре по 8 мячей. К слову, они не единственные, кто в этом туре потерпел крупное поражение. Новочебоксарский "Комплект21-Спутник" также с треском провалил старт в высшем дивизионе, уступив другому дебютанту "Канмаш-Лидер" со счетом 1:7.

Мини-футбол. Высший дивизион. ГАИ-GreenGo - СШ по футболу - 8:3, ЧГПУ-Ядринмолоко - Звезда-ИЗВА - 8:0, Динамо - Бурилы - 4:3, Эврика-ЧГУ - Frap-ЧГУ-2 - 5:4, Канмаш-Лидер - Комплект21-Спутник - 7:1

Мини-футбол. Второй дивизион. Эткер-52 - Интер - 1:3, Политех - Бриллиант - 2:2, Элара - Спарта - 3:2, Кадыкова - Абашево - 10:2, Каррера - Рябинка - 3:5, Эстет - ЧАЗ - 3:3