Пердив начинает

Все матчи Первенства по мини-футболу среди взрослых команд в первом дивизионе пройдут в спортивном зале Спорткомплекса ЧГУ

1 тур. 18 ноября (воскресенье)

12:00 Атлетико-Спутник - Спектр

13:00 Пенсионный фонд - Атлашево

14:00 Романа-Водоканал - ФК Вурнары

15:00 ФК Урмары - ФК Чурачики

16:00 Факел-Крылья - ФК Чурачики

??:?? ОМОН - ФК Бокс (перенос на неопределенный срок)