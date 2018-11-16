Заседание КДК от 15 ноября 2018 г.

15 ноября 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось шестое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Об инциденте во время матча первенства НМФЛ между командами «Спартак» Чебоксары и ФК «БОКС» Новочебоксарск 12 ноября 2018 года

Постановили:

- игрока команды ФК «БОКС» Ананьева Алексея за физическое воздействие на судью матча дисквалифицировать на 1 (один) год и наложить штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей (ст. 84 п.5 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

- руководителя команды ФК «БОКС» Ананьева Анатолия за оскорбительные высказывания и попытку физического воздействия на судью матча дисквалифицировать на 5 (пять) игр и наложить штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей (ст. 84.п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

Примечание: Наказания на Ананьева Алексея и Ананьева Анатолия распространяется на все соревнования, проводимые под эгидой ФФ ЧР.

2. Об инциденте во время матча первенства ЛФЛ между командами «ВТБ» и «Геона» 09 ноября 2018 года.

Постановили:

- игрока команды «ВТБ» Матвеева Александра за агрессивное поведение дисквалифицировать на 4 (четыре) игры (ст.83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР);

- за неоднократные проявления недисциплинированного поведения с возможным нанесением травмы сопернику игрока команды «Геона» Иванова Андрея дисквалифицировать на 3 (три) месяца (ст.17 п.4 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

- в связи с признанными ошибочными решениями судьи матча с игроков Кожатова Романа («ВТБ») и Кузнецова Андрея («Геона») снять дисциплинарные наказания в виде удаления.

Примечание: Наказания на Матвеева Александра и Иванова Андрея распространяются на все соревнования, проводимые под эгидой ФФ ЧР.