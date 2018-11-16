Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион. Итоги
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 47
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 18 42
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 39
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 29
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 18 24
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 22
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 18 19
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 13
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 18 12
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Краснов Николай // СШ по футболу 14 (0)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
Заседание КДК от 15 ноября 2018 г.

15 ноября 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось шестое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы: 

1. Об инциденте во время матча первенства НМФЛ между командами «Спартак» Чебоксары и ФК «БОКС» Новочебоксарск 12 ноября 2018 года

Постановили:

- игрока команды ФК «БОКС» Ананьева Алексея за физическое воздействие на судью матча дисквалифицировать на 1 (один) год и наложить штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей (ст. 84 п.5 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

- руководителя команды ФК «БОКС» Ананьева Анатолия за оскорбительные высказывания и попытку физического воздействия на судью матча дисквалифицировать на 5 (пять) игр и наложить штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей (ст. 84.п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

Примечание: Наказания на Ананьева Алексея и Ананьева Анатолия распространяется на все соревнования, проводимые под эгидой ФФ ЧР.

2. Об инциденте во время матча первенства ЛФЛ между командами «ВТБ» и «Геона» 09 ноября 2018 года.

Постановили:

- игрока команды «ВТБ» Матвеева Александра за агрессивное поведение дисквалифицировать на 4 (четыре) игры (ст.83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР);

- за неоднократные проявления недисциплинированного поведения с возможным нанесением травмы сопернику игрока команды «Геона» Иванова Андрея дисквалифицировать на 3 (три) месяца (ст.17 п.4 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)

- в связи с признанными ошибочными решениями судьи матча с игроков Кожатова Романа («ВТБ») и Кузнецова Андрея («Геона») снять дисциплинарные наказания в виде удаления.

Примечание: Наказания на Матвеева Александра и Иванова Андрея распространяются на все соревнования, проводимые под эгидой ФФ ЧР.

 

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  • Дата: 16-11-2018 |

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