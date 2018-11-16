Заседание КДК от 15 ноября 2018 г.

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|47
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|18
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|18
|24
|6
|СШ по футболу
|18
|22
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Ибреси
|18
|13
|9
|ФК Чурачики
|18
|12
|10
|Бурилы
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
15 ноября 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось шестое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:
1. Об инциденте во время матча первенства НМФЛ между командами «Спартак» Чебоксары и ФК «БОКС» Новочебоксарск 12 ноября 2018 года
Постановили:
- игрока команды ФК «БОКС» Ананьева Алексея за физическое воздействие на судью матча дисквалифицировать на 1 (один) год и наложить штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей (ст. 84 п.5 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)
- руководителя команды ФК «БОКС» Ананьева Анатолия за оскорбительные высказывания и попытку физического воздействия на судью матча дисквалифицировать на 5 (пять) игр и наложить штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей (ст. 84.п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)
Примечание: Наказания на Ананьева Алексея и Ананьева Анатолия распространяется на все соревнования, проводимые под эгидой ФФ ЧР.
2. Об инциденте во время матча первенства ЛФЛ между командами «ВТБ» и «Геона» 09 ноября 2018 года.
Постановили:
- игрока команды «ВТБ» Матвеева Александра за агрессивное поведение дисквалифицировать на 4 (четыре) игры (ст.83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР);
- за неоднократные проявления недисциплинированного поведения с возможным нанесением травмы сопернику игрока команды «Геона» Иванова Андрея дисквалифицировать на 3 (три) месяца (ст.17 п.4 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР)
- в связи с признанными ошибочными решениями судьи матча с игроков Кожатова Романа («ВТБ») и Кузнецова Андрея («Геона») снять дисциплинарные наказания в виде удаления.
Примечание: Наказания на Матвеева Александра и Иванова Андрея распространяются на все соревнования, проводимые под эгидой ФФ ЧР.
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- Дата: 16-11-2018
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