"Химик-АВГУСТ" - лучшая любительская команда России 2018 года

Команда из чувашского поселка Вурнары "Химик-АВГУСТ" выигрывает третий трофей среди любительских команд за последние 20 дней! 24 октября вурнарцы выиграли Первенство, 28 октября - Кубок Приволжья, а 11 ноября в Сочи "химики" оформляют хет-трик! Случилось это событие благодаря успешному выступлению нашей команды в финале Первенства среди любительских команд III дивизиона против прошлогоднего победителя турнира - "Металлург-Аша" из Челябинской области. На гол нападающего "Химик-АВГУСТ" Виталия Бурмакова на 15-й минуте, металлурги ответили голом с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Андрея Курьянова. Основное и дополнительное время забитых голов больше не принесли и судьба победителя турнира решалась в серии послематчевых пенальти. Промах в первом же ударе мог оказаться для вурнарцев роковым, если бы не отличная игра стража ворот химиков Виталия Астахова. Виталий, не раз выручавший команду в основное время, выручил и в серии пенальти, отбив 3 удара соперника. Поздравляем всех болельщиков вурнарской команды с потрясающим результатом в первый же год выступления на российской арене.

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «МЕТАЛЛУРГ-АША» Аша – 1:1 (1:0), 0:0 доп.время, 3:2 пен.

Финал. 11 ноября 2018 г. Сочи. «Спутник-спорт». 100 зрителей

Судьи: Ян Бобровский, Сергей Осипов, Ярослав Хромей

Голы: Бурмаков (15) - Курьянов (75, с пен.)

Предупреждения: Бурмаков, Хозилов, Пащенко, Маврин - Гриценко, Купряков, Курьянов, Суяргулов, Шайлихсламов, Савлучинский

Турнирная таблица финального турнира Первенства России среди команд III дивизиона (2018)