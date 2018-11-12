Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион. Итоги
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 47
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 18 42
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 39
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 29
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 18 24
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 22
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 18 19
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 13
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 18 12
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Краснов Николай // СШ по футболу 14 (0)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
"Химик-АВГУСТ" - лучшая любительская команда России 2018 года

"Химик-АВГУСТ" - лучшая любительская команда России 2018 годаКоманда из чувашского поселка Вурнары "Химик-АВГУСТ" выигрывает третий трофей среди любительских команд за последние 20 дней! 24 октября вурнарцы выиграли Первенство, 28 октября - Кубок Приволжья, а 11 ноября в Сочи "химики" оформляют хет-трик! Случилось это событие благодаря успешному выступлению нашей команды в финале Первенства среди любительских команд III дивизиона против прошлогоднего победителя турнира - "Металлург-Аша" из Челябинской области. На гол нападающего "Химик-АВГУСТ" Виталия Бурмакова на 15-й минуте, металлурги ответили голом с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Андрея Курьянова. Основное и дополнительное время забитых голов больше не принесли и судьба победителя турнира решалась в серии послематчевых пенальти. Промах в первом же ударе мог оказаться для вурнарцев роковым, если бы не отличная игра стража ворот химиков Виталия Астахова. Виталий, не раз выручавший команду в основное время, выручил и в серии пенальти, отбив 3 удара соперника. Поздравляем всех болельщиков вурнарской команды с потрясающим результатом в первый же год выступления на российской арене.

Виталий Астахов (Химик-АВГУСТ) отбивает три пенальти

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «МЕТАЛЛУРГ-АША» Аша – 1:1 (1:0), 0:0 доп.время, 3:2 пен.
Финал. 11 ноября 2018 г. Сочи. «Спутник-спорт». 100 зрителей
Судьи: Ян Бобровский, Сергей Осипов, Ярослав Хромей
Голы: Бурмаков (15) - Курьянов (75, с пен.)
Предупреждения: Бурмаков, Хозилов, Пащенко, Маврин - Гриценко, Купряков, Курьянов, Суяргулов, Шайлихсламов, Савлучинский

Турнирная таблица финального турнира Первенства России среди команд III дивизиона (2018)

Химик-АВГУСТ - победитель Первенства России 2018 года
Роман Шалин - нападающий вурнарского Химик-АВГУСТ
Химик-АВГУСТ одерживает победу в Первенстве России среди команд III дивизиона сезона 2018 года
Александр Филимонов со своими поклонниками из поселка Вурнары

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  • Просмотров: 372
  • Дата: 12-11-2018 |

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