Турнир памяти полковника П. И. Валькевича

С 10 по 11 ноября в ФОК "Спартак" пройдет XIX Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов 45 лет и старше памяти полковника П.И.Валькевича. В турнире традиционно примут участие иногородние команды из Сарова, Елабуги и Кирова.

Турнирная таблица