"Химик-АВГУСТ" в финале!

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|47
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|18
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|18
|24
|6
|СШ по футболу
|18
|22
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Ибреси
|18
|13
|9
|ФК Чурачики
|18
|12
|10
|Бурилы
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
Для выхода в финал вурнарскому "Химик-АВГУСТ" в заключительном матче необходимо было обязательно побеждать "Росич" и ждать осечки кировского "Факела". Несмотря на большое территориальное преимущество вурнарской команды, моменты у ворот Александра Филимонова возникали не часто. Когда казалось, что игра так и завершится вничью, полузащитник вурнарцев Денис Глухов на 94-й минуте приносит нашей команде победу матче, а после того, как стало известно, что "Ноглики" обыграли "Факел", еще и первое место в группе!!! Теперь, 11 ноября в финале "Химик-АВГУСТ" сыграет против победителя группы "А" - "Металлург-Аша" из Аша Челябинской области. Соперник у нашей команды очень серьезный. Металлурги практически без шансов расправились со своими оппонентами на групповом этапе, одержав три победы с общей разницей 7-0. Именно "Металлург-Аша" в прошлом году стал победителем финального турнира, обыграв в серии пенальти димитровградскую "Ладу". В этом году соперником команды из города Аша станет другой представитель Приволжского федерального округа - вурнарский "Химик-АВГУСТ" и мы, надеемся, что и результат финального матча тоже будет другим;) Пожелаем нашим футболистам удачи! Начало матча в 13:00.
«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «РОСИЧ» Киров – 1:0 (0:0).
3 тур. 9 ноября 2018 г. Сочи. «Спутник-спорт». 100 зрителей
Судьи: Сергей Цыганок, Артем Харин, Евгений Бутан
Голы: Глухов (94) - нет
Предупреждения: ... - Ткачев
Турнирная таблица финального турнира Первенства России среди команд III дивизиона (2018)
- Просмотров: 331
- Дата: 09-11-2018
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