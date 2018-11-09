Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион. Итоги
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 47
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 18 42
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 39
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 29
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 18 24
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 22
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 18 19
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 13
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 18 12
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Краснов Николай // СШ по футболу 14 (0)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
"Химик-АВГУСТ" в финале!

Для выхода в финал вурнарскому "Химик-АВГУСТ" в заключительном матче необходимо было обязательно побеждать "Росич" и ждать осечки кировского "Факела". Несмотря на большое территориальное преимущество вурнарской команды, моменты у ворот Александра Филимонова возникали не часто. Когда казалось, что игра так и завершится вничью, полузащитник вурнарцев Денис Глухов на 94-й минуте приносит нашей команде победу матче, а после того, как стало известно, что "Ноглики" обыграли "Факел", еще и первое место в группе!!! Теперь, 11 ноября в финале "Химик-АВГУСТ" сыграет против победителя группы "А" - "Металлург-Аша" из Аша Челябинской области. Соперник у нашей команды очень серьезный. Металлурги практически без шансов расправились со своими оппонентами на групповом этапе, одержав три победы с общей разницей 7-0. Именно "Металлург-Аша" в прошлом году стал победителем финального турнира, обыграв в серии пенальти димитровградскую "Ладу". В этом году соперником команды из города Аша станет другой представитель Приволжского федерального округа - вурнарский "Химик-АВГУСТ" и мы, надеемся, что и результат финального матча тоже будет другим;) Пожелаем нашим футболистам удачи! Начало матча в 13:00.

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «РОСИЧ» Киров – 1:0 (0:0).
3 тур. 9 ноября 2018 г. Сочи. «Спутник-спорт». 100 зрителей
Судьи: Сергей Цыганок, Артем Харин, Евгений Бутан
Голы: Глухов (94) - нет
Предупреждения: ... - Ткачев

Турнирная таблица финального турнира Первенства России среди команд III дивизиона (2018)

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  • Просмотров: 331
  • Дата: 09-11-2018 |

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