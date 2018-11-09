"Химик-АВГУСТ" в финале!

Для выхода в финал вурнарскому "Химик-АВГУСТ" в заключительном матче необходимо было обязательно побеждать "Росич" и ждать осечки кировского "Факела". Несмотря на большое территориальное преимущество вурнарской команды, моменты у ворот Александра Филимонова возникали не часто. Когда казалось, что игра так и завершится вничью, полузащитник вурнарцев Денис Глухов на 94-й минуте приносит нашей команде победу матче, а после того, как стало известно, что "Ноглики" обыграли "Факел", еще и первое место в группе!!! Теперь, 11 ноября в финале "Химик-АВГУСТ" сыграет против победителя группы "А" - "Металлург-Аша" из Аша Челябинской области. Соперник у нашей команды очень серьезный. Металлурги практически без шансов расправились со своими оппонентами на групповом этапе, одержав три победы с общей разницей 7-0. Именно "Металлург-Аша" в прошлом году стал победителем финального турнира, обыграв в серии пенальти димитровградскую "Ладу". В этом году соперником команды из города Аша станет другой представитель Приволжского федерального округа - вурнарский "Химик-АВГУСТ" и мы, надеемся, что и результат финального матча тоже будет другим;) Пожелаем нашим футболистам удачи! Начало матча в 13:00.

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «РОСИЧ» Киров – 1:0 (0:0).

3 тур. 9 ноября 2018 г. Сочи. «Спутник-спорт». 100 зрителей

Судьи: Сергей Цыганок, Артем Харин, Евгений Бутан

Голы: Глухов (94) - нет

Предупреждения: ... - Ткачев

Турнирная таблица финального турнира Первенства России среди команд III дивизиона (2018)