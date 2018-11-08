Вторая ничья в Сочи

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|47
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|18
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|18
|24
|6
|СШ по футболу
|18
|22
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Ибреси
|18
|13
|9
|ФК Чурачики
|18
|12
|10
|Бурилы
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
Во втором туре итогового турнира Первенства России среди команд III дивизиона вурнарский "Химик-АВГУСТ" вновь поделил очки со своим соперником и еще немного отдалился от первой строчки своей группы. Перед заключительным туром наши футболисты с двумя набранными очками занимают 3 строчку таблицы, имея двухочковый дефицит перед лидером группы командой "Росич" из Москвы. Именно с ними подопечные Александра Ешкина и проведут заключительный матч в группе. Согласно регламента турнира, команды, занявшие первые места в своих группах встретятся в финале, вторые команды - поборятся за 3 место. Победа над москвичами очень повысит шансы "Химик-АВГУСТ" на первое место в группе, а, соответственно, и на попадание в финал. Правда немаловажную роль в итоговом распределении мест будет иметь результат в параллельном матче между "Ноглики" и "Факелом".
«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ФАКЕЛ» Киров – 2:2 (2:1).
2 тур. 7 ноября 2018 г. Сочи. «Спутник-спорт». 70 зрителей
Судьи: Юнус Кошко, Тимур Набиев, Эмир Привалов
Голы: Пащенко (22), Шалин (39) - Шихов (19), Овсянников (73)
Предупреждения: Бычков, Лесин, Шалин, Дзодзиев - Перминов, Кузьминых, Отегов
Удаления: Пащенко (2 ж.к.) - нет
Турнирная таблица финального турнира Первенства России среди команд III дивизиона (2018)
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- Дата: 08-11-2018
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