Вторая ничья в Сочи

Во втором туре итогового турнира Первенства России среди команд III дивизиона вурнарский "Химик-АВГУСТ" вновь поделил очки со своим соперником и еще немного отдалился от первой строчки своей группы. Перед заключительным туром наши футболисты с двумя набранными очками занимают 3 строчку таблицы, имея двухочковый дефицит перед лидером группы командой "Росич" из Москвы. Именно с ними подопечные Александра Ешкина и проведут заключительный матч в группе. Согласно регламента турнира, команды, занявшие первые места в своих группах встретятся в финале, вторые команды - поборятся за 3 место. Победа над москвичами очень повысит шансы "Химик-АВГУСТ" на первое место в группе, а, соответственно, и на попадание в финал. Правда немаловажную роль в итоговом распределении мест будет иметь результат в параллельном матче между "Ноглики" и "Факелом".

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ФАКЕЛ» Киров – 2:2 (2:1).

2 тур. 7 ноября 2018 г. Сочи. «Спутник-спорт». 70 зрителей

Судьи: Юнус Кошко, Тимур Набиев, Эмир Привалов

Голы: Пащенко (22), Шалин (39) - Шихов (19), Овсянников (73)

Предупреждения: Бычков, Лесин, Шалин, Дзодзиев - Перминов, Кузьминых, Отегов

Удаления: Пащенко (2 ж.к.) - нет

Турнирная таблица финального турнира Первенства России среди команд III дивизиона (2018)