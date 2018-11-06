"Химик" и "Ноглики" оставили на табло нолики

В первом туре группового этапа Финального турнира Первенства России среди команд третьего дивизиона наши футболисты разошлись миром с чемпионом и обладателем Кубка Сахалинской области командой "Ноглики", оставив на табло скучные нули. Другая пара наших соперников также сыграла вничью, забив друг другу по два гола.

7 ноября "Химик-АВГУСТ" встретится с "Факелом" из г. Киров.