Определены лучшие игроки сезона 2018 года

По итогам анкетирования представителей участвующих команд определены лучшие игроки сезона 2018 года.

Лучшими игроками в своих номинациях в чемпионате Чувашской Республики среди взрослых команд стали:

«Лучший вратарь Чувашии - 2018»:

1 место – Денис Смирнов (ФК «Шумерля-ШЗСА») – 27 баллов

2 место – Виталий Астахов («Химик-Август») – 18 баллов

3 место – Евгений Алипов («Бомик») – 14 баллов

«Лучший защитник Чувашии - 2018»:

1 место – Артем Бычков («Химик-Август») – 22 балла

2 место – Лесин Алексей(«Химик-Август») – 19 баллов

3 место – Андреев Аркадий(«Спартак») – 11 баллов

«Лучший полузащитник - 2018»:

1 место – Михаил Хозилов («Химик-Август») – 19 баллов

2 место – Алексей Кириллов («Спартак») – 19 баллов

3 место – Сергей Таныгин («Бомик») – 13 баллов

«Лучший нападающий Чувашии - 2018»:

1 место – Кирилл Иванов («Спартак») – 19 баллов

2 место – Вадим Богородский («Бомик») – 15 баллов

3 место – Роман Шалин («Химик-Август») – 14 баллов

«Лучший тренер - 2018»:

1 место – Портнов Евгений(«Спартак») – 24 балла

2 место – Финогенов Анатолий(«Волга-ТАВ») –14 баллов

3 место - Евлампьев Юрий(«Бомик») – 10 баллов

«Лучший судья Чувашии - 2018»:

1 место – Кустин Сергей – 21 балла

2 место – Кутлубердин Игорь – 18 баллов

3 место – Кадушкин Максим – 13 баллов

«Лучший инспектор Чувашии - 2018»:

1-2 места – Алексеев Игорь – 12 баллов

1-2 места – Верхунов Сергей – 12 баллов

3 место – Матренин Сергей – 9 баллов

«Лучший бомбардир Чувашии - 2018» – Шалин Роман («Химик-Август») – 22 мяча

Лучшими игроками в первенстве Чувашской Республики среди ветеранов стали:

«Лучший вратарь Чувашии - 2018»:

1 место – Сабиров Альберт («Волга») – 33 балла

2 место – Окунев Евгений («Комплект21») – 18 баллов

3 место – Сергеев Сергей («Крылья») – 8 баллов

«Лучший защитник Чувашии - 2018»:

1 место – Павлов Эдуард («Комплект21») – 23 балла

2 место – Степанов Вячеслав («Волга») – 14 баллов

3 место – Степанов Дмитрий(«Волга») – 8 баллов

3 место – Ефимов Сергей («Сталь) – 8 баллов

«Лучший полузащитник Чувашии - 2018»:

1 место – Евлампьев Юрий («Волга») – 21 балл

2 место – Балыбердин Александр («Волга») – 18 баллов

3 место – Кураков Леонид («Крылья») – 11 баллов

«Лучший нападающий Чувашии - 2018»:

1 место – Кирсанов Сергей («Комплект21») – 23 балла

2 место – Князев Алексей («Волга») – 16 баллов

3 место – Ильин Дмитрий(«Сталь») – 11 баллов

«Лучший нападающий Чувашии - 2018» – Кирсанов Сергей («Комплект21») – 27 мячей

Все лауреаты приглашаются на Совет Федерации футбола для получения заслуженных наград, который состоится 04 ноября в 11:00 в конференц-зале стадиона «Олимпийский».