Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион. Итоги
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 18 47
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 18 42
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 18 39
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 29
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 18 24
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 22
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 18 19
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 13
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 18 12
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Краснов Николай // СШ по футболу 14 (0)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
Определены лучшие игроки сезона 2018 года


По итогам анкетирования представителей участвующих команд определены лучшие игроки сезона 2018 года.

Лучшими игроками в своих номинациях в чемпионате Чувашской Республики среди взрослых команд стали:

«Лучший вратарь Чувашии - 2018»:

1 место – Денис Смирнов (ФК «Шумерля-ШЗСА») – 27 баллов

2 место – Виталий Астахов («Химик-Август») – 18 баллов

3 место – Евгений Алипов («Бомик») – 14 баллов

«Лучший защитник Чувашии - 2018»:

1 место – Артем Бычков («Химик-Август») – 22 балла

2 место – Лесин Алексей(«Химик-Август») – 19 баллов

3 место – Андреев Аркадий(«Спартак») – 11 баллов

«Лучший полузащитник - 2018»:

1 место – Михаил Хозилов («Химик-Август») – 19 баллов

2 место – Алексей Кириллов («Спартак») – 19 баллов

3 место – Сергей Таныгин («Бомик») – 13 баллов

«Лучший нападающий Чувашии - 2018»:

1 место – Кирилл Иванов («Спартак») – 19 баллов                            

2 место – Вадим Богородский («Бомик») – 15 баллов

3 место – Роман Шалин («Химик-Август») – 14 баллов

«Лучший тренер - 2018»:

1 место – Портнов Евгений(«Спартак») – 24 балла

2 место – Финогенов Анатолий(«Волга-ТАВ») –14 баллов

3 место -  Евлампьев Юрий(«Бомик») – 10 баллов

«Лучший судья Чувашии - 2018»:

1 место – Кустин Сергей – 21 балла

2 место – Кутлубердин Игорь – 18 баллов

3 место – Кадушкин Максим – 13 баллов

«Лучший инспектор Чувашии - 2018»:

1-2 места – Алексеев Игорь – 12 баллов

1-2 места – Верхунов Сергей – 12 баллов

3 место – Матренин Сергей – 9 баллов

«Лучший бомбардир Чувашии - 2018» – Шалин Роман («Химик-Август») – 22 мяча         

 

Лучшими игроками в первенстве Чувашской Республики среди ветеранов стали:

«Лучший вратарь Чувашии - 2018»:

1 место – Сабиров Альберт («Волга») – 33 балла

2 место – Окунев Евгений («Комплект21») – 18 баллов

3 место – Сергеев Сергей («Крылья») – 8 баллов

«Лучший защитник Чувашии - 2018»:

1 место – Павлов Эдуард («Комплект21») – 23 балла

2 место – Степанов Вячеслав («Волга») – 14 баллов

3 место – Степанов Дмитрий(«Волга») – 8 баллов

3 место – Ефимов Сергей («Сталь) – 8 баллов

«Лучший полузащитник Чувашии - 2018»:

1 место – Евлампьев Юрий («Волга») – 21 балл

2 место – Балыбердин Александр («Волга») – 18 баллов

3 место – Кураков Леонид («Крылья») – 11 баллов

«Лучший нападающий Чувашии - 2018»:

1 место – Кирсанов Сергей («Комплект21») – 23 балла

2 место – Князев Алексей («Волга») – 16 баллов

3 место – Ильин Дмитрий(«Сталь») – 11 баллов

«Лучший нападающий Чувашии - 2018» – Кирсанов Сергей («Комплект21») – 27 мячей

Все  лауреаты приглашаются на Совет Федерации футбола для получения заслуженных наград, который состоится 04 ноября в 11:00 в конференц-зале стадиона «Олимпийский».

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  • Просмотров: 388
  • Дата: 04-11-2018 |

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