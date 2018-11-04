|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|47
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|18
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|18
|24
|6
|СШ по футболу
|18
|22
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Ибреси
|18
|13
|9
|ФК Чурачики
|18
|12
|10
|Бурилы
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
По итогам анкетирования представителей участвующих команд определены лучшие игроки сезона 2018 года.
Лучшими игроками в своих номинациях в чемпионате Чувашской Республики среди взрослых команд стали:
«Лучший вратарь Чувашии - 2018»:
1 место – Денис Смирнов (ФК «Шумерля-ШЗСА») – 27 баллов
2 место – Виталий Астахов («Химик-Август») – 18 баллов
3 место – Евгений Алипов («Бомик») – 14 баллов
«Лучший защитник Чувашии - 2018»:
1 место – Артем Бычков («Химик-Август») – 22 балла
2 место – Лесин Алексей(«Химик-Август») – 19 баллов
3 место – Андреев Аркадий(«Спартак») – 11 баллов
«Лучший полузащитник - 2018»:
1 место – Михаил Хозилов («Химик-Август») – 19 баллов
2 место – Алексей Кириллов («Спартак») – 19 баллов
3 место – Сергей Таныгин («Бомик») – 13 баллов
«Лучший нападающий Чувашии - 2018»:
1 место – Кирилл Иванов («Спартак») – 19 баллов
2 место – Вадим Богородский («Бомик») – 15 баллов
3 место – Роман Шалин («Химик-Август») – 14 баллов
«Лучший тренер - 2018»:
1 место – Портнов Евгений(«Спартак») – 24 балла
2 место – Финогенов Анатолий(«Волга-ТАВ») –14 баллов
3 место - Евлампьев Юрий(«Бомик») – 10 баллов
«Лучший судья Чувашии - 2018»:
1 место – Кустин Сергей – 21 балла
2 место – Кутлубердин Игорь – 18 баллов
3 место – Кадушкин Максим – 13 баллов
«Лучший инспектор Чувашии - 2018»:
1-2 места – Алексеев Игорь – 12 баллов
1-2 места – Верхунов Сергей – 12 баллов
3 место – Матренин Сергей – 9 баллов
«Лучший бомбардир Чувашии - 2018» – Шалин Роман («Химик-Август») – 22 мяча
Лучшими игроками в первенстве Чувашской Республики среди ветеранов стали:
«Лучший вратарь Чувашии - 2018»:
1 место – Сабиров Альберт («Волга») – 33 балла
2 место – Окунев Евгений («Комплект21») – 18 баллов
3 место – Сергеев Сергей («Крылья») – 8 баллов
«Лучший защитник Чувашии - 2018»:
1 место – Павлов Эдуард («Комплект21») – 23 балла
2 место – Степанов Вячеслав («Волга») – 14 баллов
3 место – Степанов Дмитрий(«Волга») – 8 баллов
3 место – Ефимов Сергей («Сталь) – 8 баллов
«Лучший полузащитник Чувашии - 2018»:
1 место – Евлампьев Юрий («Волга») – 21 балл
2 место – Балыбердин Александр («Волга») – 18 баллов
3 место – Кураков Леонид («Крылья») – 11 баллов
«Лучший нападающий Чувашии - 2018»:
1 место – Кирсанов Сергей («Комплект21») – 23 балла
2 место – Князев Алексей («Волга») – 16 баллов
3 место – Ильин Дмитрий(«Сталь») – 11 баллов
«Лучший нападающий Чувашии - 2018» – Кирсанов Сергей («Комплект21») – 27 мячей
Все лауреаты приглашаются на Совет Федерации футбола для получения заслуженных наград, который состоится 04 ноября в 11:00 в конференц-зале стадиона «Олимпийский».
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- Дата: 04-11-2018
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