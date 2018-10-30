25 лет без Чемпионата страны

30 октября 1993 года на Центральном стадионе имени 60-летия Октября чебоксарский "Азамат" провел последнюю игру, сыгранную чувашской командой в чемпионате страны среди профессиональных футбольных команд. В этот хмурый октябрьский день, чебоксарский «Азамат» принимал октябрьский «Девон», в котором уступил 1:3. Единственный гол в составе чебоксарцев забил Вячеслав Разумов, а «Азамат» в итоге занял 13 место из 22 команд. К большому разочарованию, вот уже как 25 лет с тех пор, наше представительство во всероссийских турнирах ограничивается лишь выступлением в любительской лиге, да и то, далеко не регулярно. Помянем...

«АЗАМАТ» Чебоксары – «ДЕВОН» Октябрьский – 1:3 (1:2).

30.10. Чебоксары. Центральный стадион им. 60-летия Октября. 500 зрителей.

Судьи: В. Скобелкин (Киров), В. Никитин, Ф. Хабреев (оба – Казань).

«Азамат»: Приходько Александр (Кучкасов Александр, 37), Николаев Андрей (Павлов Эдуард, 37), Николаев Михаил (Александров Сергей, 78), Дорожный Сергей (Краснов Андрей, 74), Грибоедов Александр, Самсонов Сергей, Варносов Александр, Тишкин Виктор, Забалухин Александр, Рябинин Сергей, Разумов Вячеслав.

«Девон»: Печенкин Олег, Власов Иван (Паньков Алексей, 78), Паньков Сергей, Хабибов Ринат, Масловский Олег, Сафаров Ирек, Нечаев Николай, Каткин Андрей, Чистяков Олег, Сыров Игорь, Лобанов Валерий (Хайруллин Ринат, 46; Ягафаров Рамиль, 57).

Голы: В.Разумов (22) – И.Сыров (17, 20, 45).

На 65-й минуте А.Варносов не реализовал пенальти.