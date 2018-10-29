Золотой дубль "Химик-АВГУСТ"!

Гостевая результативная ничья 2:2 в первом матче Финала Кубка МФС "Приволжье", давала возможность "Химик-АВГУСТу" завоевать трофей даже в случае ничейного исхода в ответном поединке в Вурнарах. Так и случилось. Сосредоточившись на борьбе в центре поля, команды практически не беспокоили друг друга опасными моментами, так и завершив матч безголевой ничьей. Финальный свисток главного арбитра матча Дмитрия Сухова, возвестил о том, что впервые в истории клуба команда из Вурнар стала обладателем Кубка МФС "Приволжье", а вместе с этим и командой, оформившей "золотой дубль"! Браво, "Химик-АВГУСТ"!!! Если для клуба это первый подобный успех, то для семерых футболистов нынешнего состава вурнарской команды "золотой дубль" уже не первый. Павел Кустов, Виталий Бурмаков, Сергей Дзодзиев, Артем Лобов, Диас Мадияров, Алексей Пащенко и Александр Ешкин (как игрок), будучи игроками ФК "Сергиевск", уже завоевывали Кубок и выигрывали Первенство МФС "Приволжье" в сезоне 2015 года.

Кубок МФС "Приволжье". Финал. Ответный матч.

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ЛАДА» Димитровград 0:0 (0:0). Первый матч - 2:2.

28 октября 2018 г. п. Вурнары. «Химик». 800 зрителей

Судьи: Дмитрий Сухов, Олег Снегирев, Артур Сагдиев

Инспектор: Евгений Пошивалов

Голы: нет

Предупреждения: нет - Дрязгов, Кузнецов, Федоров

"Химик-АВГУСТ" Вурнары - Обладатель Кубка МФС Приволжье 2018 года