"Химик-АВГУСТ" - победитель Первенства МФС "Приволжье"!

Обыграв в заключительном туре самарские "Крылья Советов - ЦПФ", вурнарский "Химик-АВГУСТ" поставил жирную точку в дебютном сезоне всероссийского турнира, впервые в истории завоевав золотые медали Первенства МФС "Приволжье"! Крупная домашняя победа над "крылышками" оставила неудел преследователя вурнарцев димитровградскую "Ладу", завершившую турнир на втором месте. Бронзовые медали достались футбольному клубу "Акрон" из Тольятти.

Если для многих любительских команд сезон уже завершен, то для "Химик-АВГУСТ" и "Лады" главные матчи еще впереди. 28 октября в Вурнарах состоится ответный матч финала Кубка МФС "Приволжье" между этими, ставшими по ходу текущего сезона, принципиальными соперниками. А немного позднее этим же командам предстоит представлять Приволжский регион на российском финале в Сочи.

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ЦПФ» Самара – 5:0 (2:0).

26 тур. 24 октября 2018 г. Вурнары. «Химик». 500 зрителей

Судьи: Павел Лысенко, Антон Рукавчук, Дмитрий Егошин

Инспектор: Юрий Садеков

Голы: Пестрячев (35), Лесин (39, 70), Шалин (47), Лобов (53) - нет

Предупреждения: Раимов, Маврин, Лесин - Абидов, Вольнов, Шамаев, Щегольков

Удаления: нет - Мингачев (72, 2 ж.к.)

Итоговая турнирная таблица Первенства МФС "Приволжье" (2018)

Команда "Химик-АВГУСТ" п. Вурнары (Чувашия) - Победитель Первенства МФС "Приволжье" 2018 года