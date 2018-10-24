Сегодня определится чемпион

Сегодня в Вурнарах "Химик-АВГУСТ" очень постарается одержать победу над самарскими "Крылья Советов - ЦПФ" и впервые в истории одержать победу в Первенстве МФС "Приволжье" среди любительских команд. Победа в этом матче гарантирует вурнарцам первое место, любой другой результат - оставляет шансы нашему предследователю - димитровградской "Ладе". Команда Ульяновской области принимает в заключительном туре, уже оформивших бронзовые медали футболистов ФК "Акрон". Любой другой исход матча в Димитровграде, кроме победы хозяев, автоматически делает "Химик-АВГУСТ" победителем Первенства МФС "Приволжье". Болеем за наших! Начало матча на стадионе "Химик" в 13:00.