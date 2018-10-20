Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион. Итоги
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 17 44
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 18 42
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 17 39
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 29
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 18 24
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 22
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 18 19
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 18 13
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 18 12
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Краснов Николай // СШ по футболу 14 (0)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
"Энергия" - победитель первого дивизиона


Уступив в первом матче 1:3, футболисты столичной "Энергии" в ответном матче в Чебоксарах смогли ликвидировать гандикап и одержать победу с необходимым счетом - 3:0. Лучшим игроком финального матча стал Дмитрий Терентьев, оформивший хет-трик. Решающий и заключительный гол хозяева забили с одиннадцатиметрового удара. Поздравляем электроаппаратчиков с победой в турнире!!!

В матче за третье место, канашский "Локомотив" был сильнее новочебоксарского ФК "Бокс" - 6:2. Нападающий хозяев Максим Егоров оформил пента-трик!

Первенство Чувашской Республики. Первый дивизион. Финал. Ответный матч
«ЭНЕРГИЯ» Чебоксары – «ТЕМП» Батырево – 3:0 (0:0). Первый матч - 1:3
20 октября 2018 г. Чебоксары. «Труд». 150 зрителей
Судьи: Роман Кирсанов, Алмаз Салахеев, Евгений Михалин
Инспектор: Сергей Матренин
Голы: Терентьев (68, 82 пен., 89 пен.) - нет
Предупреждения: Кинжегалиев - Карпов, Шуворов
Удаления: нет - Карпов (81, лишение явной возможности забить гол), Шуворов (87, вторая ж.к.), Романов (90, агрессивное поведение)

"Энергия" Чебоксары - победитель Первенства Чувашской Республики по футболу в первом дивизионе 2018 года

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  • Просмотров: 147
  • Дата: 20-10-2018 |

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