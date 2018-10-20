"Энергия" - победитель первого дивизиона

Уступив в первом матче 1:3, футболисты столичной "Энергии" в ответном матче в Чебоксарах смогли ликвидировать гандикап и одержать победу с необходимым счетом - 3:0. Лучшим игроком финального матча стал Дмитрий Терентьев, оформивший хет-трик. Решающий и заключительный гол хозяева забили с одиннадцатиметрового удара. Поздравляем электроаппаратчиков с победой в турнире!!!

В матче за третье место, канашский "Локомотив" был сильнее новочебоксарского ФК "Бокс" - 6:2. Нападающий хозяев Максим Егоров оформил пента-трик!

Первенство Чувашской Республики. Первый дивизион. Финал. Ответный матч

«ЭНЕРГИЯ» Чебоксары – «ТЕМП» Батырево – 3:0 (0:0). Первый матч - 1:3

20 октября 2018 г. Чебоксары. «Труд». 150 зрителей

Судьи: Роман Кирсанов, Алмаз Салахеев, Евгений Михалин

Инспектор: Сергей Матренин

Голы: Терентьев (68, 82 пен., 89 пен.) - нет

Предупреждения: Кинжегалиев - Карпов, Шуворов

Удаления: нет - Карпов (81, лишение явной возможности забить гол), Шуворов (87, вторая ж.к.), Романов (90, агрессивное поведение)

"Энергия" Чебоксары - победитель Первенства Чувашской Республики по футболу в первом дивизионе 2018 года