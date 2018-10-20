"Энергия" - победитель первого дивизиона

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|17
|44
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|17
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|18
|24
|6
|СШ по футболу
|18
|22
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Ибреси
|18
|13
|9
|ФК Чурачики
|18
|12
|10
|Бурилы
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
Уступив в первом матче 1:3, футболисты столичной "Энергии" в ответном матче в Чебоксарах смогли ликвидировать гандикап и одержать победу с необходимым счетом - 3:0. Лучшим игроком финального матча стал Дмитрий Терентьев, оформивший хет-трик. Решающий и заключительный гол хозяева забили с одиннадцатиметрового удара. Поздравляем электроаппаратчиков с победой в турнире!!!
В матче за третье место, канашский "Локомотив" был сильнее новочебоксарского ФК "Бокс" - 6:2. Нападающий хозяев Максим Егоров оформил пента-трик!
Первенство Чувашской Республики. Первый дивизион. Финал. Ответный матч
«ЭНЕРГИЯ» Чебоксары – «ТЕМП» Батырево – 3:0 (0:0). Первый матч - 1:3
20 октября 2018 г. Чебоксары. «Труд». 150 зрителей
Судьи: Роман Кирсанов, Алмаз Салахеев, Евгений Михалин
Инспектор: Сергей Матренин
Голы: Терентьев (68, 82 пен., 89 пен.) - нет
Предупреждения: Кинжегалиев - Карпов, Шуворов
Удаления: нет - Карпов (81, лишение явной возможности забить гол), Шуворов (87, вторая ж.к.), Романов (90, агрессивное поведение)
"Энергия" Чебоксары - победитель Первенства Чувашской Республики по футболу в первом дивизионе 2018 года
- Просмотров: 147
- Дата: 20-10-2018
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