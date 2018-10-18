Кубок МФС "Приволжье". Все решится в Вурнарах

В среду 17 октября на стадионе "Торпедо" в Димитровграде состоялся первый финальный матч Кубка МФС "Приволжье" между командами "Лада" Димитровгарад и "Химик-АВГУСТ" Вурнары. В этом сезоне команды встречались дважды. Оба матча этих команд в рамках Первенства МФС "Приволжье" завершились не пользу нашей команды. В первом круге вурнарцы были разгромлены на своем поле 1:5. Во втором круге обе команды сыграли более закрыто и осторожно, что и отразилось на итоговом счете - 0:0. Начало третьего по счету и первого кубкового матча вновь не сулило чувашской команде ничего хорошего. Подача со штрафного на 19-й минуте привела к неразберихе на линии вратарской гостей, после чего мяч отскочил на подоспевшего игрока хозяев Никиту Родионова, который и открыл счет в матче. Но спустя 7 минут воспитанник вурнарской футбольной школы Роман Шалин, вышедший на матч в ранге капитана, замыкает прострел воспитанника чебоксарской футбольной школы Артема Бычкова и сравнивает счет. А спустя еще 11 минут он же ударом с линии штрафной выводит "Химик-АВГУСТ" вперед. При положительном результате в пользу вурнарцев, команды ушли на перерыв. Почти сразу после возобновления матча, защитник гостей Алексей Лесин неаккуратно идет в отбор и получает второе предупреждение, оставляя нашу команду в меньшинстве. Численным большинством хозяева смогли воспользоваться лишь под занавес матча. Итоговый счет 2:2 дает подопечным Ешкина лишь незначительное перимущество перед ответной игрой, которая состоится в Вурнарах 28 октября.

Кубок МФС "Приволжье". Финал. Первый матч.

«ЛАДА» Димитровгард – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 2:2 (1:2).

17 октября 2018 г. Димитровград. «Торпедо». 300 зрителей

Судьи: Герман Коваленко, Евгений Рубцов, Павел Аммосов

Инспектор: Игорь Осипов

Голы: Родионов (19), Афанасьев (86) - Шалин (26, 37)

Предупреждения: Осипов, Савельев - Лесин

Удаления: нет - Лесин (49, два предупреждения)