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Взрослые. Высший дивизион. Итоги
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 17 44
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 18 42
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 17 39
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 29
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 18 24
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 22
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Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Краснов Николай // СШ по футболу 14 (0)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
Кубок МФС "Приволжье". Все решится в Вурнарах


В среду 17 октября на стадионе "Торпедо" в Димитровграде состоялся первый финальный матч Кубка МФС "Приволжье" между командами "Лада" Димитровгарад и "Химик-АВГУСТ" Вурнары. В этом сезоне команды встречались дважды. Оба матча этих команд в рамках Первенства МФС "Приволжье" завершились не пользу нашей команды. В первом круге вурнарцы были разгромлены на своем поле 1:5. Во втором круге обе команды сыграли более закрыто и осторожно, что и отразилось на итоговом счете - 0:0. Начало третьего по счету и первого кубкового матча вновь не сулило чувашской команде ничего хорошего. Подача со штрафного на 19-й минуте привела к неразберихе на линии вратарской гостей, после чего мяч отскочил на подоспевшего игрока хозяев Никиту Родионова, который и открыл счет в матче. Но спустя 7 минут воспитанник вурнарской футбольной школы Роман Шалин, вышедший на матч в ранге капитана, замыкает прострел воспитанника чебоксарской футбольной школы Артема Бычкова и сравнивает счет. А спустя еще 11 минут он же ударом с линии штрафной выводит "Химик-АВГУСТ" вперед. При положительном результате в пользу вурнарцев, команды ушли на перерыв. Почти сразу после возобновления матча, защитник гостей Алексей Лесин неаккуратно идет в отбор и получает второе предупреждение, оставляя нашу команду в меньшинстве. Численным большинством хозяева смогли воспользоваться лишь под занавес матча. Итоговый счет 2:2 дает подопечным Ешкина лишь незначительное перимущество перед ответной игрой, которая состоится в Вурнарах 28 октября.

Кубок МФС "Приволжье". Финал. Первый матч.
«ЛАДА» Димитровгард – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 2:2 (1:2).
17 октября 2018 г. Димитровград. «Торпедо». 300 зрителей
Судьи: Герман Коваленко, Евгений Рубцов, Павел Аммосов
Инспектор: Игорь Осипов
Голы: Родионов (19), Афанасьев (86) - Шалин (26, 37)
Предупреждения: Осипов, Савельев - Лесин
Удаления: нет - Лесин (49, два предупреждения)

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  • Просмотров: 179
  • Дата: 18-10-2018 |

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