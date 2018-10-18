Кубок МФС "Приволжье". Все решится в Вурнарах

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|17
|44
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|17
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|18
|24
|6
|СШ по футболу
|18
|22
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Ибреси
|18
|13
|9
|ФК Чурачики
|18
|12
|10
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|18
|11
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|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
В среду 17 октября на стадионе "Торпедо" в Димитровграде состоялся первый финальный матч Кубка МФС "Приволжье" между командами "Лада" Димитровгарад и "Химик-АВГУСТ" Вурнары. В этом сезоне команды встречались дважды. Оба матча этих команд в рамках Первенства МФС "Приволжье" завершились не пользу нашей команды. В первом круге вурнарцы были разгромлены на своем поле 1:5. Во втором круге обе команды сыграли более закрыто и осторожно, что и отразилось на итоговом счете - 0:0. Начало третьего по счету и первого кубкового матча вновь не сулило чувашской команде ничего хорошего. Подача со штрафного на 19-й минуте привела к неразберихе на линии вратарской гостей, после чего мяч отскочил на подоспевшего игрока хозяев Никиту Родионова, который и открыл счет в матче. Но спустя 7 минут воспитанник вурнарской футбольной школы Роман Шалин, вышедший на матч в ранге капитана, замыкает прострел воспитанника чебоксарской футбольной школы Артема Бычкова и сравнивает счет. А спустя еще 11 минут он же ударом с линии штрафной выводит "Химик-АВГУСТ" вперед. При положительном результате в пользу вурнарцев, команды ушли на перерыв. Почти сразу после возобновления матча, защитник гостей Алексей Лесин неаккуратно идет в отбор и получает второе предупреждение, оставляя нашу команду в меньшинстве. Численным большинством хозяева смогли воспользоваться лишь под занавес матча. Итоговый счет 2:2 дает подопечным Ешкина лишь незначительное перимущество перед ответной игрой, которая состоится в Вурнарах 28 октября.
Кубок МФС "Приволжье". Финал. Первый матч.
«ЛАДА» Димитровгард – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 2:2 (1:2).
17 октября 2018 г. Димитровград. «Торпедо». 300 зрителей
Судьи: Герман Коваленко, Евгений Рубцов, Павел Аммосов
Инспектор: Игорь Осипов
Голы: Родионов (19), Афанасьев (86) - Шалин (26, 37)
Предупреждения: Осипов, Савельев - Лесин
Удаления: нет - Лесин (49, два предупреждения)
- Просмотров: 179
- Дата: 18-10-2018
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