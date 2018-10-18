Мини-футбол. Прием заявок

С сегодняшнего дня открыт прием заявок для участия в соревнованиях по мини-футболу в высшем, первом и втором дивизионах. Команды-участницы до 15 ноября должны офрмить заявочный лист и принести в Федерацию футбола. Телефон для справок - (8352) 43-80-80