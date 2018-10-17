Финал Кубка МФС "Приволжье" - 2018. Первый матч

Это первая встреча представителей Чувашии и Ульяновской области в финале. Команда из "солнечной" Чувашии в седьмой раз выходит в финал Кубка Приволжья. Шесть предыдущих попыток наших футболистов, лишь дважды увенчались успехом. В далеком 1961 году в Кубке Верхнего Поволжья победила команда "Энергия" Чебоксары, а в 2014 году Обладателем Кубка Приволжья стала "Чувашия".

Сегодня вурнарский "Химик-АВГУСТ" проведет первый гостевой матч финала Кубка МФС "Приволжье" против димитровградской "Лады". Начало матча в 14:00. Удачи!