Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион. Итоги
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 17 44
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 18 42
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 17 39
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 29
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 17 24
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 18 22
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 18 19
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 18 12
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 11
10 Логотип Ибреси ФК Ибреси 17 10
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Краснов Николай // СШ по футболу 14 (0)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
Трудная победа в Каменке


Один из самых сложных матчей всего Первенства МФС "Приволжье" выдался для "Химик-АВГУСТ" сегодня в Каменке. Стал он таковым не только потому, что большую часть матча вурнарцы играли в меньшинстве, но и потому что цена ошибки в этом матче могла стоить им победы в Первенстве. Могла, но не стала. А ошибку за несдержанность Виталия Бурмкова, получившего красную карточку уже на 30-й минуте сверхважного матча, с честью исправили его партнеры по команде. Дзодзиев и Додонов по разу огорчили хозяев в каждом из таймов, тем самым сохранив для команды перед заключительным туром первую строчку в турнирной таблице.

24 тур. «ДОРОЖНИК» Каменка – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 0:2 (0:1).
13 октября 2018 г. Каменка. «Дорожник». 300 зрителей
Судьи: Артем Бондаренко, Игорь Денисов, Александр Перегудин
Инспектор: Владислав Кучеренко
Голы: нет - Дзодзиев (42), Додонов (87)
Предупреждения: Аралин - Дзодзиев, Раимов, Бурмаков

Удаление: нет - Бурмаков (30, умышленный удар локтем в голову после остановки игры)

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  • Просмотров: 497
  • Дата: 13-10-2018 |

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