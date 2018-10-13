Трудная победа в Каменке

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|17
|44
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|17
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|17
|24
|6
|СШ по футболу
|18
|22
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Чурачики
|18
|12
|9
|Бурилы
|18
|11
|10
|ФК Ибреси
|17
|10
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
Один из самых сложных матчей всего Первенства МФС "Приволжье" выдался для "Химик-АВГУСТ" сегодня в Каменке. Стал он таковым не только потому, что большую часть матча вурнарцы играли в меньшинстве, но и потому что цена ошибки в этом матче могла стоить им победы в Первенстве. Могла, но не стала. А ошибку за несдержанность Виталия Бурмкова, получившего красную карточку уже на 30-й минуте сверхважного матча, с честью исправили его партнеры по команде. Дзодзиев и Додонов по разу огорчили хозяев в каждом из таймов, тем самым сохранив для команды перед заключительным туром первую строчку в турнирной таблице.
24 тур. «ДОРОЖНИК» Каменка – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 0:2 (0:1).
13 октября 2018 г. Каменка. «Дорожник». 300 зрителей
Судьи: Артем Бондаренко, Игорь Денисов, Александр Перегудин
Инспектор: Владислав Кучеренко
Голы: нет - Дзодзиев (42), Додонов (87)
Предупреждения: Аралин - Дзодзиев, Раимов, Бурмаков
Удаление: нет - Бурмаков (30, умышленный удар локтем в голову после остановки игры)
- Просмотров: 497
- Дата: 13-10-2018
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