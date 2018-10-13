Трудная победа в Каменке

Один из самых сложных матчей всего Первенства МФС "Приволжье" выдался для "Химик-АВГУСТ" сегодня в Каменке. Стал он таковым не только потому, что большую часть матча вурнарцы играли в меньшинстве, но и потому что цена ошибки в этом матче могла стоить им победы в Первенстве. Могла, но не стала. А ошибку за несдержанность Виталия Бурмкова, получившего красную карточку уже на 30-й минуте сверхважного матча, с честью исправили его партнеры по команде. Дзодзиев и Додонов по разу огорчили хозяев в каждом из таймов, тем самым сохранив для команды перед заключительным туром первую строчку в турнирной таблице.

24 тур. «ДОРОЖНИК» Каменка – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 0:2 (0:1).

13 октября 2018 г. Каменка. «Дорожник». 300 зрителей

Судьи: Артем Бондаренко, Игорь Денисов, Александр Перегудин

Инспектор: Владислав Кучеренко

Голы: нет - Дзодзиев (42), Додонов (87)

Предупреждения: Аралин - Дзодзиев, Раимов, Бурмаков

Удаление: нет - Бурмаков (30, умышленный удар локтем в голову после остановки игры)