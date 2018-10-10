Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион. Итоги
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 16 44
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 18 42
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 17 39
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 18 29
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 17 24
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 17 19
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 18 19
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 18 12
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 18 11
10 Логотип Ибреси ФК Ибреси 17 10
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Краснов Николай // СШ по футболу 14 (0)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
"Химик-АВГУСТ" вновь во главе


Перед началом 23 тура Первенства МФС "Приволжье" вурнарцы отставали от идущей на первом месте "Лады" на одно очко. Чтобы продолжить борьбу в чемпионской гонке, "Химик-АВГУСТ" должен побеждать в каждом матче, как собственно и димитровградцы. Вурнарцы, сломив сопротивление "Дзержинска" во втором тайме, свою задачу выполнили, а вот лидер неожиданно оступился. Самарские "Крылья Советов-ЦПФ", занимавшие перед этим туром 10 строчку, оказали яростное сопротивление лидеру и смогли победить грозного соперника на домашнем поле. В Самаре основные события также развивались во втором тайме. На 64-й минуте хозяева первыми открыли счет, но спустя пару минут лучший бомбардир первенства Сергей Ювенко восстановил статус-кво. На 78-й минуте самарцы вновь вышли вперед, но опять почти сразу гости зарабатывают право на одиннадцатиметровый. К радости поклонников вурнарской команды штатный пенальтист димитровградцев Сергей Ювенко не смог переиграть вратаря, тем самым еще более отдалив шансы "Лады" на победу в матче. До конца матча счет больше не изменился. Таким образом, за два тура до окончания Первенства вурнарский "Химик-АВГУСТ" на два очка опережает своего конкурента димитровградскую "Ладу" и имеет неплохие шансы на победу в турнире. Для этого им необходимо в следующем туре побеждать в Каменке, а затем дома обыгрывать сегодняшнего возмутителя спокойствия - "Крылья Советов-ЦПФ". УДачи!

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ДЗЕРЖИНСК-ТС» Дзержинск – 2:0 (2:0).
10 октября 2018 г. Вурнары. «Химик». 250 зрителей
Судьи: Александр Сахно, Андрей Чулкин, Алексей Шишкин
Инспектор: Евгений Подшивалов
Голы: Дзодзиев (64), Бурмаков (74) - нет
Предупреждения: нет - Ананьев, Хохлов

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  • Просмотров: 65
  • Дата: 10-10-2018 |

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