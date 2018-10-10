"Химик-АВГУСТ" вновь во главе

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|16
|44
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|17
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|17
|24
|6
|СШ по футболу
|17
|19
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Чурачики
|18
|12
|9
|Бурилы
|18
|11
|10
|ФК Ибреси
|17
|10
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
Перед началом 23 тура Первенства МФС "Приволжье" вурнарцы отставали от идущей на первом месте "Лады" на одно очко. Чтобы продолжить борьбу в чемпионской гонке, "Химик-АВГУСТ" должен побеждать в каждом матче, как собственно и димитровградцы. Вурнарцы, сломив сопротивление "Дзержинска" во втором тайме, свою задачу выполнили, а вот лидер неожиданно оступился. Самарские "Крылья Советов-ЦПФ", занимавшие перед этим туром 10 строчку, оказали яростное сопротивление лидеру и смогли победить грозного соперника на домашнем поле. В Самаре основные события также развивались во втором тайме. На 64-й минуте хозяева первыми открыли счет, но спустя пару минут лучший бомбардир первенства Сергей Ювенко восстановил статус-кво. На 78-й минуте самарцы вновь вышли вперед, но опять почти сразу гости зарабатывают право на одиннадцатиметровый. К радости поклонников вурнарской команды штатный пенальтист димитровградцев Сергей Ювенко не смог переиграть вратаря, тем самым еще более отдалив шансы "Лады" на победу в матче. До конца матча счет больше не изменился. Таким образом, за два тура до окончания Первенства вурнарский "Химик-АВГУСТ" на два очка опережает своего конкурента димитровградскую "Ладу" и имеет неплохие шансы на победу в турнире. Для этого им необходимо в следующем туре побеждать в Каменке, а затем дома обыгрывать сегодняшнего возмутителя спокойствия - "Крылья Советов-ЦПФ". УДачи!
«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ДЗЕРЖИНСК-ТС» Дзержинск – 2:0 (2:0).
10 октября 2018 г. Вурнары. «Химик». 250 зрителей
Судьи: Александр Сахно, Андрей Чулкин, Алексей Шишкин
Инспектор: Евгений Подшивалов
Голы: Дзодзиев (64), Бурмаков (74) - нет
Предупреждения: нет - Ананьев, Хохлов
- Просмотров: 65
- Дата: 10-10-2018
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