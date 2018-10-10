"Химик-АВГУСТ" вновь во главе

Перед началом 23 тура Первенства МФС "Приволжье" вурнарцы отставали от идущей на первом месте "Лады" на одно очко. Чтобы продолжить борьбу в чемпионской гонке, "Химик-АВГУСТ" должен побеждать в каждом матче, как собственно и димитровградцы. Вурнарцы, сломив сопротивление "Дзержинска" во втором тайме, свою задачу выполнили, а вот лидер неожиданно оступился. Самарские "Крылья Советов-ЦПФ", занимавшие перед этим туром 10 строчку, оказали яростное сопротивление лидеру и смогли победить грозного соперника на домашнем поле. В Самаре основные события также развивались во втором тайме. На 64-й минуте хозяева первыми открыли счет, но спустя пару минут лучший бомбардир первенства Сергей Ювенко восстановил статус-кво. На 78-й минуте самарцы вновь вышли вперед, но опять почти сразу гости зарабатывают право на одиннадцатиметровый. К радости поклонников вурнарской команды штатный пенальтист димитровградцев Сергей Ювенко не смог переиграть вратаря, тем самым еще более отдалив шансы "Лады" на победу в матче. До конца матча счет больше не изменился. Таким образом, за два тура до окончания Первенства вурнарский "Химик-АВГУСТ" на два очка опережает своего конкурента димитровградскую "Ладу" и имеет неплохие шансы на победу в турнире. Для этого им необходимо в следующем туре побеждать в Каменке, а затем дома обыгрывать сегодняшнего возмутителя спокойствия - "Крылья Советов-ЦПФ". УДачи!

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ДЗЕРЖИНСК-ТС» Дзержинск – 2:0 (2:0).

10 октября 2018 г. Вурнары. «Химик». 250 зрителей

Судьи: Александр Сахно, Андрей Чулкин, Алексей Шишкин

Инспектор: Евгений Подшивалов

Голы: Дзодзиев (64), Бурмаков (74) - нет

Предупреждения: нет - Ананьев, Хохлов