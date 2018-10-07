Завершился чемпионат Чувашии в высшем дивизионе

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|16
|44
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|17
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|17
|24
|6
|СШ по футболу
|17
|19
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Чурачики
|18
|12
|9
|Бурилы
|18
|11
|10
|ФК Ибреси
|17
|10
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
Если победа вурнарского "Химик-АВГУСТ" в чемпионате для многих была вполне предсказуема, то второе место чебоксарского "Спартака", созданного практически в момент старта первого тура - во многом неожиданность. Будь у наставника красно-белых Евгения Портнова времени на подготовку к турниру дней на 20-30 побольше, несомневаюсь, что и результат мог быть иным. А добыто это "серебро" в Цивильске, в матче с прямым конкурентом. Для того, чтобы застолбить за собой вторую строчку, спартаковцам можно было сыграть вничью. Но начало для гостей получилось немного обескураживащим. Не прошло и четверти часа, как "Спартак" остался в меньшинстве. За фол последней надежды с поля был удален центральный защитник красно-белых Илья Ухтияров. Но, как говорится, отряд не заметил потери бойца, и уже через пять минут именно гости первыми открыли счет. До перерыва счет мог быть и больше, но плохая реализация моментов не позволила гостям уйти на перерыв с более комфортным преимуществом. После перерыва хозяева все же смогли сравнять счет, правда вскоре после этого, уровнялись еще и составы. В равных составах счет больше не менялся. Таким образом, ничейный результат в Цивильске принес "Спартаку" серебрянные медали чемпионата, "БоМиКу" достается "бронза".
В подвале таблицы было не менее жарко. В субботу "Бурилы" и ФК "Чурачики" в очном поединке решали между собой задачу сохранения прописки в высшем дивизионе. За 3 минуты до конца кугесинцы вели в счете, который, независимо от результата воскресного матча ФК "Ибреси" против "СШ по футболу" позволял им не вылететь. Но пропустив в концовке, "Бурилы" не только отдали победу в матче, но и поставили себя в зависимость от матча ибресинцев, которым в матче против "СШ" достаточно было сыграть вничью. К радости кугесьской команды молодые футболисты спортшколы не оставили камня на камне от ибресинцев, что позволило кугесинцам остаться "на плаву", правда надолго ли. В ближайшее время ФК "Ибреси" предстоит сыграть перенесенный гостевой матч против ФК "Шумерля". Даже ничья позволит им обойти "Бурилы" в борьбе за "место под солнцем".
Высший дивизион. 18 тур. "БоМиК" - "Спартак" - 1:1, "СШ по футболу" - ФК "Ибреси" - 8:2, "Волга" - "Ротор" - 1:3, ФК "Чурачики" - "Бурилы" - 1:1, "Химик-АВГУСТ" - ФК "Шумерля" - 3:0* (неявка гостей)
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- Дата: 07-10-2018
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