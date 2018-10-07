Завершился чемпионат Чувашии в высшем дивизионе

Если победа вурнарского "Химик-АВГУСТ" в чемпионате для многих была вполне предсказуема, то второе место чебоксарского "Спартака", созданного практически в момент старта первого тура - во многом неожиданность. Будь у наставника красно-белых Евгения Портнова времени на подготовку к турниру дней на 20-30 побольше, несомневаюсь, что и результат мог быть иным. А добыто это "серебро" в Цивильске, в матче с прямым конкурентом. Для того, чтобы застолбить за собой вторую строчку, спартаковцам можно было сыграть вничью. Но начало для гостей получилось немного обескураживащим. Не прошло и четверти часа, как "Спартак" остался в меньшинстве. За фол последней надежды с поля был удален центральный защитник красно-белых Илья Ухтияров. Но, как говорится, отряд не заметил потери бойца, и уже через пять минут именно гости первыми открыли счет. До перерыва счет мог быть и больше, но плохая реализация моментов не позволила гостям уйти на перерыв с более комфортным преимуществом. После перерыва хозяева все же смогли сравнять счет, правда вскоре после этого, уровнялись еще и составы. В равных составах счет больше не менялся. Таким образом, ничейный результат в Цивильске принес "Спартаку" серебрянные медали чемпионата, "БоМиКу" достается "бронза".

В подвале таблицы было не менее жарко. В субботу "Бурилы" и ФК "Чурачики" в очном поединке решали между собой задачу сохранения прописки в высшем дивизионе. За 3 минуты до конца кугесинцы вели в счете, который, независимо от результата воскресного матча ФК "Ибреси" против "СШ по футболу" позволял им не вылететь. Но пропустив в концовке, "Бурилы" не только отдали победу в матче, но и поставили себя в зависимость от матча ибресинцев, которым в матче против "СШ" достаточно было сыграть вничью. К радости кугесьской команды молодые футболисты спортшколы не оставили камня на камне от ибресинцев, что позволило кугесинцам остаться "на плаву", правда надолго ли. В ближайшее время ФК "Ибреси" предстоит сыграть перенесенный гостевой матч против ФК "Шумерля". Даже ничья позволит им обойти "Бурилы" в борьбе за "место под солнцем".

Высший дивизион. 18 тур. "БоМиК" - "Спартак" - 1:1, "СШ по футболу" - ФК "Ибреси" - 8:2, "Волга" - "Ротор" - 1:3, ФК "Чурачики" - "Бурилы" - 1:1, "Химик-АВГУСТ" - ФК "Шумерля" - 3:0* (неявка гостей)