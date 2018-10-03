"Химик-АВГУСТ" в финале!

Проиграв первый матч полуфинала Кубка МФС "Приволжье" в Каменке 1:2, "Химик-АВГУСТ" взял убедительный реванш дома, решив все вопросы в первой половине игры. Сначала лучший бомбардир вурнарской команды Виталий Бурмаков удачно подкараулил отскок после навеса Алексея Лесина и щечкой уложил мяч в дальний угол ворот "Дорожника". Затем гол-красавец в правую от вратаря "девятку" забил Владимир Пестрячев. Ну, а подытожил разгром гостей за минуту до окончания первого тайма Алексей Пащенко, удачно сыгравший головой после подачи корнера.

Соперником подопечных Александра Ешкина по финалу стала димитровградская "Лада", обыгравшая по сумме двух игр тольяттинский "Акрон" (2:2 в гостях, 2:1 дома). Финальные матчи состоятся 17 и 28 октября. Место проведения первого матча определит жребий.

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Полуфинал. Ответный матч

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ДОРОЖНИК» Каменка – 3:0 (3:0).

03 октября 2018 г. Вурнары. «Химик». 298 зрителей

Судьи: Ильдар Годунов, Александр Крюков, Антон Рукавчук

Инспектор: Виктор Машков

Голы: Бурмаков (16), Пестрячев (32), Пащенко (44) - нет

Предупреждения: Глухов, Раимов - Булатов, Курчавый, Максимов, Хренов

Удаления: Бурмаков - Руфкин (56 мин., оба за агрессивное поведение после остановки игры)