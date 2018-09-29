Бронза уже нашла своего обладателя

Завтра состоится заключительный тур ветеранского Первенства. В этом году, вопрос о победителе турнира будет решаться на поле Новочебоксарской ДЮСШ №1. "Комплект21", отстающий от лидирующей "Волги" на 2 очка, в очном противостоянии попытается обойти на финишной прямой гостей из Чебоксар. Новочебоксарцев в этом матче устроит только победа. Прошлогодний завершающий матч Первенства между этими командами завершился победой "Волги" со счетом 2:1. Тогда тот матч не имел никакого турнирного значения. Сейчас же ситуация абсолютно противоположная. А между тем для некоторых команд сезон уже завершен. Одержав крупную победу над ФК "Ибреси", столичное "Динамо" официально оформило бронзовые медали, с чем мы их и поздравляем!