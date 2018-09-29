Ничья в пользу "Лады"

Безголевая ничья в Димитровграде оставила без изменений разрыв между лидирующими "Ладой" и "Химик-АВГУСТ". Теперь, за 4 тура до окончания Первенства большое значение будут иметь игры с ближайшими преследователями. Наибольшую опасность потери очков для димитровградцев будет представлять следующий матч, в котором они на домашнем стадионе примут тольяттинский ФК "Акрон". В случае победы "Лады", шансы на "спасение" для вурнарцев будут весьма мизерными.

«ЛАДА» Димитровгард – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 0:0 (0:0).

29 сентября 2018 г. Димитровград. «Торпедо». 350 зрителей

Судьи: Андрей Чулкин, Александр Сахно, Алексей Шишкин

Инспектор: Виктор Мартышкин

Голы: нет

Предупреждения: нет - Бурмаков, Лесин, Раимов, Мадияров