Час икс для "Химик-АВГУСТ"

Сегодня в 16:00 на стадионе "Торпедо" в Димитровграде состоится один из главных поединков всего Первенства МФС "Приволжье", в котором в очном противостоянии сойдутся лидер Первенства "Лада" из Димитровграда и идущий на второй строчке "Химик-АВГУСТ" из поселка Вурнары Чувашской Республики. Поражение подопечных А. Ешкина в сегодняшнем матче практически лишает команду из Чувашии шансов на победу в турнире. Ничья же сохранит интригу до последних туров. А вот гостевая победа вурнарцев вновь позволит вернуться на первое место (правда по потерянным) и продолжить гонку в ранге фаворита. Пожелаем нашей дружине удачи в очень важном для них матче! Химик - вперед!!!

Первый матч команд в Вурнарах