Споткнулись об "Зенит"

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|13
|35
|2
|Спартак
|15
|35
|3
|БоМиК
|14
|32
|4
|ФК Шумерля
|15
|24
|5
|Ротор
|15
|23
|6
|Волга
|15
|19
|7
|СШ по футболу
|14
|16
|8
|ФК Ибреси
|15
|10
|9
|ФК Чурачики
|15
|8
|10
|Бурилы
|15
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Богородский Вадим // БоМиК
|11 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|11 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|18
|52
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|18
|50
|3
|Крылья
|18
|40
|4
|Динамо
|18
|38
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|18
|29
|6
|ФК Ибреси
|18
|24
|7
|Сталь
|18
|22
|8
|Факел (Красноармейское)
|18
|19
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
21 тур в Первенстве МФС "Приволжье" не принес вурнарской команде и ее болельщикам положительных эмоций. В Пензе наши опять плохо начали (как и в недавнем кубковом матче в Каменке), пропустив уже на 4-й минуте, но смогли отыграться (и вновь это сделал Алексей Лесин) после перерыва. На большее команды не сподобились. Как итог ничья, лишившая "Химик-АВГУСТ" роли теневого лидера Первенства. Потеря очков главного конкурента химиков "Лады" из Дмитровграда, лидировавшей по набранным, но уступающей чувашской команде по потерянным, могла вернуть все обратно. "Дорожник", также претендовавший перед этим туром на самые высокие места, едва не помог вурнарцам в этом. Пропустив в первом тайме, футболисты из Каменки сравняли счет после перерыва, но, увы не смогли развить успех и даже удержать ничейный результат, играя весь второй тайм в большинстве. Гол игрока "Лады" Дмитрия Осипова на последней минуте игры принес димитровградцам желанную победу, позволившую без лишних условностей занять первую строчку турнирной таблицы за четыре тура до окончания.
«ЗЕНИТ» Пенза – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 1:1 (1:0).
26 сентября 2018 г. Пенза. «Зенит». 100 зрителей
Судьи: Дмитрий Харьков, Андрей Терещенко, Иван Федулов
Инспектор: Валерий Флегонтов
Голы: Мызгин (4) - Лесин (48)
Предупреждения: Балаган, Захаров - Бурмаков, Лесин
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- Дата: 28-09-2018
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