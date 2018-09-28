Споткнулись об "Зенит"

21 тур в Первенстве МФС "Приволжье" не принес вурнарской команде и ее болельщикам положительных эмоций. В Пензе наши опять плохо начали (как и в недавнем кубковом матче в Каменке), пропустив уже на 4-й минуте, но смогли отыграться (и вновь это сделал Алексей Лесин) после перерыва. На большее команды не сподобились. Как итог ничья, лишившая "Химик-АВГУСТ" роли теневого лидера Первенства. Потеря очков главного конкурента химиков "Лады" из Дмитровграда, лидировавшей по набранным, но уступающей чувашской команде по потерянным, могла вернуть все обратно. "Дорожник", также претендовавший перед этим туром на самые высокие места, едва не помог вурнарцам в этом. Пропустив в первом тайме, футболисты из Каменки сравняли счет после перерыва, но, увы не смогли развить успех и даже удержать ничейный результат, играя весь второй тайм в большинстве. Гол игрока "Лады" Дмитрия Осипова на последней минуте игры принес димитровградцам желанную победу, позволившую без лишних условностей занять первую строчку турнирной таблицы за четыре тура до окончания.

«ЗЕНИТ» Пенза – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 1:1 (1:0).

26 сентября 2018 г. Пенза. «Зенит». 100 зрителей

Судьи: Дмитрий Харьков, Андрей Терещенко, Иван Федулов

Инспектор: Валерий Флегонтов

Голы: Мызгин (4) - Лесин (48)

Предупреждения: Балаган, Захаров - Бурмаков, Лесин